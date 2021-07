Exclusif : J’ai été découverte sur Facebook, par hasard : l’actrice Shaadisthan Medha Shankar | Nouvelles des gens

New Delhi : Medha Shankar est jeune, pleine d’entrain et a de grandes aspirations pour réussir dans le monde du showbiz. Elle a été vue pour la première fois dans la série de la BBC « Beecham House » réalisée par Gurinder Chadha et plus récemment dans « Shaadisthan » avec Kirti Kulhari, Kay Kay Menon dans les rôles principaux. Dans une interview exclusive avec Zee News Digital, Medha Shankar a expliqué comment elle avait obtenu des offres d’acteur et quel est son rôle de rêve.

Q. Comment avez-vous atterri au Shaadisthan ?

UNE. Eh bien, j’ai été découvert sur Facebook purement par hasard. Après un examen plus approfondi, l’équipe de Raj Sir a remarqué que j’avais fait « Beecham House », qui était un grand projet britannique. J’ai ensuite été contacté et invité à auditionner pour le rôle d’Arshi. J’ai auditionné et j’ai eu le rôle.

Q. Comment était-ce de travailler avec des acteurs comme KK Menon, Kirti Kulhari et d’autres ?

UNE. Ce fut un plaisir absolu de travailler avec l’ensemble du casting. Chacun a apporté une telle authenticité à ses personnages. La plupart de mes scènes étaient avec Nivedita et nous nous entendions très bien dès le départ. Nous avions toujours nos blagues à l’intérieur et étions toujours en train de discuter et de rire hors de la caméra, quand Raj Sir, notre directeur nous regardait en souriant en disant « tu sais que je peux entendre tes blagues na ». Kirti est une personne super cool et amusante et il y a tellement à apprendre d’elle. J’admire vraiment ces deux acteurs incroyablement forts et je suis reconnaissant d’avoir eu la chance de travailler avec et d’observer des acteurs aussi brillants. De plus, j’étais très fan quand Kay Kay monsieur est venu sur le plateau et lui a posé beaucoup de questions sur le jeu d’acteur et l’improvisation. Plus important encore, cela a été une expérience d’apprentissage si précieuse de travailler avec notre directeur Raj Sir.

Q. Vous avez toujours voulu être acteur ou aviez-vous prévu autre chose ?

UNE. J’étais très timide en grandissant et je voulais devenir médecin. Peu de temps après, j’ai réalisé que ce n’était pas ma tasse de thé. Mais j’ai toujours été très actif dans les activités parascolaires comme le chant et la danse. Pendant mon diplôme, j’ai auditionné au hasard pour un court métrage qu’un ami a mentionné et j’ai décroché le rôle. J’ai tellement aimé l’expérience que j’ai décidé de donner une chance au jeu d’acteur, où je travaillerai le plus dur possible pour devenir acteur et laisser le reste à Dieu.

Q. Choisissez un rôle de rêve et des co-stars préférées.

UNE. Le rôle d’Alia Bhatt dans Cher Zindagi. Le rôle de Kangana dans Queen. J’adorerais travailler avec Ranveer Singh et Rajkummar Rao.

Q. Parlez-nous de vos futurs projets.

UNE. Je travaille actuellement sur un projet dans lequel je joue un personnage que personne ne m’a encore vu. Je suis donc excité à ce sujet. Je ne peux pas encore révéler le projet.