Exclusif : « J’adorerais voir un jour un film sur Kishore Kumar, Guru Dutt et Fearless Nadia », déclare l’acteur de Toofan Farhan Akhtar | Nouvelles des gens

New Delhi : une mine de talents, l’acteur-réalisateur et producteur Farhan Akhtar se prépare à séduire son public avec « Toofan ». L’acteur est dirigé par le cinéaste non-conformiste Rakeysh Omprakash Mehra. La bande-annonce a été dévoilée il y a un jour et, comme prévu, a reçu un accueil chaleureux.

Lors d’une table ronde, Farhan Akhtar s’est adressé aux médias, parlant de sa prochaine entreprise Toofan, de sa préparation pour jouer un boxeur et bien plus encore. Lorsqu’on lui a demandé si jamais il proposait un biopic sur une personnalité du cinéma, qui serait-ce ?, l’acteur a déclaré à Zee News Digital : « Wow ! On m’a déjà posé cette question et la raison pour laquelle il est difficile de répondre est que lorsque vous ou deux, cela nie en quelque sorte les nombreuses autres personnes qui ont des histoires incroyables à raconter. Mais celles qui me viennent le plus souvent, et encore une fois, ne répondent pas à cette question en tant qu’acteur mais d’abord en tant que quelqu’un qui aimerait voir ces films. J’adorerais voir une histoire sur Kishore Kumar. Il fait tellement partie de nos vies à travers sa musique et ses chansons. Chaque génération le découvre encore et encore. Il avait une étincelle en lui et il y avait une folie dans lui – serait un film incroyable. »

« Une autre personne dont la vie ferait un bon visionnage serait Guru Dutt. Un réalisateur incroyablement talentueux et doué, qui nous a quittés trop tôt. Et socialement si conscient dans tous ses films », a-t-il ajouté.

Farhan continua, « Quand je pense à d’autres personnages dont je ne connais pas grand-chose, mais que j’aimerais connaître leurs histoires, quelqu’un comme Fearless Nadia serait incroyable. Cette partie de femme allemande qui faisait ces films d’action, quelle est son histoire, où elle vient – il y en a beaucoup comme ça. »

« J’espère que le jour viendra, ce serait un privilège absolu de faire un film basé sur ces incroyables légendes. Espérons pour le mieux », a déclaré l’acteur de Toofan.

Farhan Akhtar joue un boxeur de niveau national à Toofan. Il met en vedette Mrunal Thakur et Paresh Rawal dans des rôles de soutien. Le film sortira le 16 juillet 2021 sur Amazon Prime Video.