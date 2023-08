EXCLUSIF | Indus Sher défiera Kevin Owens et Sami Zayn pour les championnats par équipe de la WWE au Superstar Spectacle en Inde

Le duo indien de Veer et Sanga – Indus Sher – se battra pour le championnat incontesté par équipe de la WWE au WWE Superstar Superstar Spectacle au GMC Balayogi Indoor Stadium (Gachibowli Indoor Stadium), Hyderabad, Inde, le vendredi 8 septembre 2023.

L’ancien champion de la WWE, Jinder Mahal, qui dirige actuellement le duo Veer et Sanga, a annoncé la nouvelle en parlant à News18 Sports. « Pour la première fois ici, je tiens à annoncer qu’Indus Sher défiera Kevin Owens et Sami Zayn pour les champions incontestés de la WWE Tag Team », a déclaré Mahal.

Même depuis son alignement avec Veer (Rinku Singh) et Sanga (Saurav Gurjar), Mahal gère le duo et après être passé de NXT à RAW, Indus Sher a pris une solide dynamique.

Le match est le premier à être annoncé sur ce qui devrait être une carte pleine à craquer avec le champion du monde des poids lourds Seth Rollins, la championne du monde féminine Rhea Ripley, le champion intercontinental GUNTHER se rendant en Inde aux côtés de Drew McIntyre, Becky Lynch, Natalya et Matt Riddle. , Ludwig Kaiser, Natalya et autres.

Cependant, la plus grande attraction sera la présence du 15 fois champion du monde John Cena, qui viendra en Inde pour la première fois depuis 2006. On ne sait toujours pas si Cena se produira sur le ring, mais les spéculations vont bon train selon lesquelles Mahal, qui a lui-même eu un emploi du temps léger sur le ring depuis son retour d’une blessure au genou, pourrait avoir un segment pendant le spectacle.

Veer et Sanga ont commencé à se retrouver ensemble en 2019 et ont participé à des émissions maison de NXT et ont fait leurs débuts télévisés un an plus tard. Veer a reçu une poussée en simple lorsque Sanga a dû se retirer et il a connu une séquence de victoires réussies au milieu de 2022 dans les émissions du Main Event de la WWE et même sur Monday Night RAW.

Sanga et Veer se sont réunis en 2022 et ont repris les choses de NXT et ont été rapidement rejoints par un Mahal de retour remportant des victoires contre les anciens champions du tag NXT Creed Brothers et Brooks Jensen et Josh Briggs. Lors de Monday Night RAW, ils ont remporté des victoires contre des équipes comme Cedric Alexander, Shelton Benjamin, Akira Tozawa et Apollo Crews.