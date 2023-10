C’est une belle histoire, mais ce n’est peut-être pas vrai. Sutskever insiste sur le fait qu’il a acheté ces premiers GPU en ligne. Mais de tels mythes sont monnaie courante dans ce secteur en pleine effervescence. Sutskever lui-même est plus humble : « Je pensais que si je pouvais faire ne serait-ce qu’une once de réel progrès, je considérerais cela comme un succès », dit-il. “L’impact dans le monde réel semblait si lointain parce que les ordinateurs étaient si chétifs à l’époque.”

Après le succès d’AlexNet, Google est venu frapper à la porte. Elle a acquis la société dérivée de Hinton, DNNresearch, et a embauché Sutskever. Chez Google, Sutskever a montré que les pouvoirs de reconnaissance de formes du deep learning pouvaient être appliqués à des séquences de données, telles que des mots et des phrases, ainsi qu’à des images. « Ilya s’est toujours intéressé aux langues », explique Jeff Dean, ancien collègue de Sutskever, aujourd’hui scientifique en chef de Google : « Nous avons eu d’excellentes discussions au fil des années. Ilya a une forte intuition quant à la direction que pourraient prendre les choses.

Mais Sutskever n’est pas resté longtemps chez Google. En 2014, il est recruté pour devenir cofondateur d’OpenAI. Soutenue par 1 milliard de dollars (d’Altman, Elon Musk, Peter Thiel, Microsoft, Y Combinator et d’autres) et d’une dose massive de fanfaronnade de la Silicon Valley, la nouvelle société a dès le départ jeté son dévolu sur le développement de l’AGI, une perspective que peu de gens ont prise au sérieux. à l’époque.

Avec Sutskever à bord, les cerveaux derrière les dollars, l’arrogance était compréhensible. Jusqu’alors, il était sur une lancée, s’éloignant de plus en plus des réseaux de neurones. Sa réputation l’a précédé, ce qui en fait une prise majeure, déclare Dalton Caldwell, directeur général des investissements chez Y Combinator.

“Je me souviens de Sam [Altman] faisant référence à Ilya comme l’un des chercheurs les plus respectés au monde », déclare Caldwell. « Il pensait qu’Ilya serait capable d’attirer de nombreux talents de haut niveau en IA. Il a même mentionné que Yoshua Bengio, l’un des plus grands experts mondiaux en IA, pensait qu’il était peu probable qu’il soit possible de trouver un meilleur candidat qu’Ilya pour devenir le scientifique principal d’OpenAI. »

Et pourtant, au début, OpenAI a échoué. « Il fut un temps où nous démarrions OpenAI où je ne savais pas exactement comment les progrès allaient se poursuivre », explique Sutskever. « Mais j’avais une conviction très explicite : on ne parie pas contre l’apprentissage profond. D’une manière ou d’une autre, chaque fois que vous rencontrez un obstacle, en six mois ou un an, les chercheurs trouvent un moyen de le contourner.

Sa foi a payé. Le premier des grands modèles de langage GPT d’OpenAI (le nom signifie « transformateur pré-entraîné génératif ») est apparu en 2016. Puis sont arrivés GPT-2 et GPT-3. Puis DALL-E, le modèle texte-image saisissant. Personne ne construisait quelque chose d’aussi bien. À chaque version, OpenAI a placé la barre plus haut pour ce qui était considéré comme possible.

Gérer les attentes

En novembre dernier, OpenAI a publié un chatbot gratuit qui a reconditionné certaines de ses technologies existantes. Cela a réinitialisé l’agenda de l’ensemble de l’industrie.