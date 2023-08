EXCLUSIF : « Il faut surmonter les obstacles pour atteindre le sommet », déclare le père de Praggnanandhaa après l’exploit historique du directeur général des échecs

Le grand maître d’échecs indien Praggnanandhaa R s’est taillé une place dans les livres d’histoire du jeu en devenant le plus jeune joueur d’échecs à atteindre la finale de la Coupe du monde FIDE 2023 en Azerbaïdjan lundi.

Prag, comme on l’appelle affectueusement, a eu raison de l’Américain-Italien Fabiano Caruana, 31 ans, en demi-finale de l’événement à Bakou pour organiser un affrontement final contre le GM norvégien Magnus Carlsen.

News18 a rencontré le fier père de Prag, M. Rameshbabu, à la suite du triomphe emblématique de son fils qui a mis fin à l’attente prolongée de l’Inde pour un finaliste après les exploits du légendaire Viswanathan Anand il y a des décennies.

Probablement les seules personnes plus ravies pour le prodige indien sur son exploit historique sont son père, M. Rameshbabu et sa mère, Mme Nagalakshmi, qui voyage avec la sensation adolescente en tournée.

Interrogé sur sa jubilation concernant l’incursion de Prag dans la finale, en particulier compte tenu du fait qu’il a dû surpasser le numéro 2 mondial, Hikaru Nakamura et le numéro 3 mondial Caruana en route vers la frontière finale, M. Rameshbabu a déclaré: «Nous sommes absolument ravis de la victoire. Pour atteindre le sommet, il faut franchir de multiples obstacles et nous sommes ravis du résultat. »

Prag a battu Nakamura au quatrième tour dans une rencontre divertissante qui s’est terminée 3-1 en faveur de l’Indien. Prag a ajouté une autre plume à sa casquette en battant Caruana en demi-finale.

Le jeune de 18 ans a une conversation téléphonique quotidienne avec son père à la fin de chaque journée depuis le lieu de l’événement dans la capitale azerbaïdjanaise de Bakou.

« Je lui parle au téléphone tous les jours. Sa mère est sur la route avec lui en Azerbaïdjan et je suis ici à Chennai, il m’appelle tous les soirs pour me rattraper », a déclaré M. Rameshbabu.

« Je n’interfère pas avec son jeu. Je lui pose des questions sur sa routine quotidienne et s’il mange correctement », a-t-il poursuivi.

« Je ne suggère pas qu’il fasse ceci ou cela dans le jeu. C’est le rôle de son entraîneur, donc je ne m’en mêle pas, du moins c’est ce en quoi je crois », a-t-il affirmé.

Interrogé sur la façon dont l’adolescent gère les nerfs avant les grands matchs et les occasions monumentales, M. Rameshbabu a déclaré: «Il ne devient ni nerveux ni effrayé. Il a 18 ans maintenant, il est donc conscient de l’ampleur de sa situation et de ses réalisations. Mais, il est dans le jeu depuis son plus jeune âge et il joue sans la contrainte du résultat final. »

« Il est dans la cour des grands maintenant, mais c’est dans sa nature de rester calme », ​​a déclaré le fier père à propos de l’attitude composée du prodige des échecs.

M. Rameshbabu croit fermement que l’inspiration doit venir de l’intérieur et que la passion ne peut être imposée à quelqu’un.

« L’intérêt doit venir de l’intérieur, on ne peut rien imposer à personne. Surtout compte tenu du fait qu’il s’agit d’un jeu lié à l’esprit, il doit venir de l’intérieur et ne peut pas être imposé à quelqu’un », a-t-il conclu.