Le sénateur républicain Rick Scott de Floride a annoncé jeudi un achat de publicité de 3 millions de dollars, le plus important de tous les candidats républicains au Sénat pour 2024 à ce jour.

Scott, qui a battu le sénateur démocrate de Floride de l’époque, Bill Nelson, de Floride en 2018 à la suite d’une bataille controversée pour le recomptage, a déjà exercé deux mandats en tant que gouverneur de Floride, et il fait face à un défi de la part de l’ancienne représentante démocrate Debbie Mucarsel-Powell, qui est actuellement la favorite. pour l’investiture démocrate. « Le jeu est désormais truqué contre les Américains qui travaillent dur et qui croient toujours en ce pays, en Dieu et aux valeurs américaines de travail acharné, de patriotisme et d’autonomie », déclare Scott dans la publicité. (EN RELATION : Whoopi Goldberg dit qu’elle ne peut pas faire la différence entre Tim Scott et Rick Scott)

MONTRE:



« Si Ronald Reagan était ici en ce moment, il dirait ‘qu’est-ce que vous avez fait à mon grand pays ?’ La criminalité est endémique et reste impunie, notre frontière est grande ouverte avec des criminels et des drogues qui tuent notre peuple », déclare Scott dans la publicité d’une minute. « Notre dette s’élève à 32 000 milliards de dollars et continue de croître. L’inflation croît plus vite que nos salaires ; il y a une guerre terrestre en Europe. Nous ne fabriquons plus de choses en Amérique, nous les achetons à nos ennemis en Chine. Nous nous sommes retirés d’Afghanistan comme une bande de lâches. Nous ne savons pas ce qu’est une femme et nous pensons que les hommes peuvent avoir des bébés.

Scott, qui a dirigé le Comité sénatorial national républicain pour le cycle électoral de 2022, a défié en vain le sénateur républicain Mitch McConnell du Kentucky de diriger les républicains du Sénat après que le GOP ait sous-performé les attentes d’une « vague rouge » à l’échelle nationale.

Le chef de la majorité sénatoriale, Chuck Schumer, a recruté Mucarsel-Powell pour se présenter contre Scott. Son principal adversaire, le vétéran de la Marine Phil Ehr, a annoncé qu’il se retirerait de la course au Sénat mercredi et défierait à la place le républicain Carlos Gimenez, qui a battu Mucarsel-Powell en 2020, pour le 28e district du Congrès de l’État. Ehr est soutenu par Mucarsel-Powell.

RéelClairPolitique listes La Floride est considérée comme « penchée par le GOP », malgré l’absence de sondages sur le match entre Scott et Mucarsel-Powell.

« Le gouvernement paie les gens pour qu’ils ne travaillent pas et dit que personne n’a à rembourser ses emprunts », a poursuivi Scott. « Ce n’est pas un combat pour les âmes sensibles, ce n’est pas un combat pour les faibles. Nous perdons notre pays. Il est temps de se lever et de se battre comme un diable pour redresser ce pays. On peut le faire. Ne vous y trompez pas, nous le ferons.

