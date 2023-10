EXCLUSIF : « Going To Beat You » : une vidéo montre Kari Lake affrontant un représentant de l’Arizona la défiant pour le Sénat

L’ancien candidat républicain au poste de gouverneur Kari Lake et le représentant démocrate de l’Arizona Ruben Gallego, candidat au Sénat américain, se sont lancés jeudi dans une vive dispute au sujet de la crise frontalière à l’aéroport de Phoenix, une vidéo obtenue en exclusivité par le Daily Caller.

Dans la vidéo, Lake et Gallego peuvent être vus à l’aéroport près de la zone de récupération des bagages, en train de discuter de la crise frontalière, qui a grandement affecté l’Arizona et le reste des États-Unis. Lake, qui a officiellement déposé sa candidature au Sénat américain en Arizona. Mardi, Gallego a critiqué le soutien des démocrates aux afflux massifs d’immigrants illégaux traversant quotidiennement la frontière américaine.

Ruben, un démocrate d’extrême gauche qui les soutiens en fin de mandat avortement et voté contre l’ancien président Donald Trump mur frontalier, s’approche de Lake dans la vidéo et dit qu’il la connaît grâce à sa carrière de journaliste à la télévision. Lake évoque la crise frontalière et les deux entrent dans un débat.

« Tu vas faire une belle course », dit Ruben à Lake à l’aéroport.

« Cela va être un coup dur et, malheureusement, notre frontière est grande ouverte… et même les démocrates en sont contrariés », a déclaré Lake.

« Je pense que nous pouvons encore faire beaucoup de choses et nous avons fait du bon travail. Je pense qu’il y a un terrain d’entente que je pourrais trouver. Écoutez, nous devons trouver un moyen d’amener les gens ici légalement, afin qu’ils ne passent pas par la voie illégale », a déclaré Gallego. (EN RELATION : Kari Lake se présente au Sénat américain)

« Nous avons beaucoup de monde ici en ce moment. Nous avons des millions de personnes ici. Le fentanyl a tué plus de jeunes… voici Ruben Gallego – notre frontière est grande ouverte – il essaie de se présenter au Sénat, nos frontières sont grandes ouvertes, le fentanyl tue nos jeunes », a répondu Lake.

Gallego a ensuite déclaré que les drogues transitaient par les points d’entrée américains. Les deux hommes ont ensuite eu un débat sur la population des sans-abri en Arizona. (EN RELATION : Anti-Pharma Dem Ruben Gallego a récupéré des milliers de dollars en argent de campagne auprès des sociétés pharmaceutiques)

MONTRE:



« Ce type veut détruire notre pays », a déclaré Lake.

«J’apprécie votre service rendu à notre pays. Mais j’aimerais bien que vous vous souciiez davantage de notre frontière. Nous sommes un État frontalier », a poursuivi Lake.

« Je me soucie de la frontière, en fait, j’irais à la frontière avec vous », a répondu Gallego. « Parlons aux maires. Rassemblons-nous », a-t-il répondu.

« Ruben, nous devons achever le mur… Vous réalisez que le président Trump était sur le point d’achever la frontière alors qu’il le faisait sans soutien », a déclaré Lake. « Puis-je finir? »

« Voulez-vous juste interrompre? » » demanda Lake.

« Le Mexique était censé payer pour cela et il ne l’a jamais fait », a poursuivi Gallego.

« Joe Biden, votre héros a donné 300 millions de dollars en matériaux pour le mur frontalier pour rien… Je vais vous battre, nous allons sauver l’Arizona et nous allons éliminer toutes les politiques qui ont été destructrices pour cet État et nous allons introduire des politiques axées sur l’Amérique d’abord », a ajouté Lake.

Hé @KariLake nous sommes dans le même avion ! Revenez simplement du premier cours pour coacher et nous pourrons discuter. ⁰⁰Heureux de vous guider à travers tout mon travail législatif visant à fournir des ressources clés aux communautés frontalières d’AZ. https://t.co/4MiJHjFxoB – Ruben Gallego (@RubenGallego) 5 octobre 2023