Exclusif: ensemble complet d’images Amazfit GTR 4 et GTS 4

Le mois dernier, nous vous avons présenté un premier aperçu exclusif des prochaines montres intelligentes GTR 4 et GTS 4 d’Amazfit et nous avons aujourd’hui un bon lot d’images marketing officielles pour les deux montres présentant leurs différents looks.

Amazfit GTR 4 (nom de code Berlin) sera disponible avec des bracelets en cuir, en silicone et en nylon. La montre est dotée d’un écran tactile AMOLED rond de 1,43 pouce et d’un boîtier en alliage d’aluminium aux couleurs noir et argent.

















Amazfit GTR 4

L’Amazfit GTS 4 (nom de code Lille) comportera également des bracelets en silicone et en nylon tandis que les options en cuir semblent être exclusives au GTR 4. GTS 4 apporte un AMOLED carré de 1,75 pouces et un boîtier en aluminium de couleur noire ou dorée.

















Amazfit GTS 4

Nous avons également des images des deux montres dans plusieurs activités liées au sport ainsi que des photos de style de vie les présentant comme des accessoires de style.













Amazfit GTR 4 et GTS 4 en action

Pour plus de détails sur les spécifications des deux prochaines montres Amazfit, rendez-vous ici.

Un merci spécial à notre pronostiqueur, Slava Ukraini !