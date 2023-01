Exclusif: "Dire à la Chine de prendre notre rappel," Adar Poonawalla raconte à NDTV

Le Serum Institute of India s’emploie à commercialiser ses deux vaccins clés contre le Covid – Covovax et Covishield – en Chine, qui connaît une résurgence de la pandémie. “Il est très important pour le monde de revenir à ses problèmes de chaîne d’approvisionnement et d’investissement… (donc) il vaut mieux pour le monde que la Chine se remette de cela”, a déclaré le chef du SII, Adar Ponawala, à NDTV dans une interview exclusive aujourd’hui.

“Nous essayons de nous engager avec la Chine et de leur dire de mettre de côté les différences politiques, les problèmes et les appréhensions et de prendre certains des vaccins occidentaux comme rappel”, a-t-il déclaré.

Interrogé sur la réponse de la Chine, il a déclaré : “Je pense qu’ils décident de la direction qu’ils veulent prendre… J’espère juste qu’ils décideront rapidement d’une manière ou d’une autre”.

La nouvelle épidémie en Chine qui a commencé l’année dernière a été attribuée à un cocktail de virus par des experts indiens de la santé. Dans une interview avec NDTV l’année dernière, NK Arora, le chef du panel Covid du Centre, a déclaré: “En Chine, ils n’ont jamais été exposés au virus auparavant, et le vaccin qu’ils ont reçu est probablement moins efficace. La plupart d’entre eux ont reçu trois à quatre doses”.

M. Poonawalla a déclaré à NDTV que Covovax a fait ses preuves et fonctionne bien contre Omicron. Sa réponse est deux ou trois fois supérieure à celle même de Covishield – l’un des deux vaccins introduits pour la première fois en Inde et dans de nombreux autres pays.

Le nouveau vaccin, a déclaré M. Poonawalla, coûtera environ 200 à 300 Rs et sera bientôt sur l’application CoWin du Centre.

SII, a déclaré M. Poonawalla, a également soumis des données sur son vaccin contre le paludisme à l’Organisation mondiale de la santé. Le vaccin, a-t-il dit, s’est révélé efficace dans plus de 77% des cas et ils prévoient de le déployer d’ici la fin de l’année en Afrique.

Le plus grand fabricant de vaccins en Inde, SII travaille également sur un vaccin contre la dengue, qui est en phase 2-3 d’essais cliniques. Le vaccin, à administrer en trois doses, pourra être prêt dans deux ans, a-t-il ajouté.