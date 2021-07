Exclusif : d’ici fin 2021 ou début 2022, nous lancerons notre premier jeu, déclare Milind Shinde, fondateur et PDG de 88 Pictures | Nouvelles des gens

Le contenu d’animation avec des effets visuels intensifs devient lentement la saveur de la saison. Les téléspectateurs apprécient le contenu créatif et cela a ouvert des fenêtres sur de nombreuses avenues. Milind Shinde, fondateur et PDG de 88 Pictures – l’une des principales sociétés indiennes d’animation et de divertissement multimédia, a parlé à Zee News de la portée de l’animation et de son avenir.

Voici les extraits de l’entretien :

Q Parlez-nous de 88 Pictures et de sa spécialité…

UNE: 88 Pictures est une société d’animation de premier plan basée à Mumbai. Nous sommes spécialisés dans le contenu d’animation 3D haut de gamme avec des valeurs artistiques et des innovations technologiques. Nous travaillons avec VFX et avons également le savoir-faire de l’AR/VR. Nous avons développé des outils d’IA à utiliser dans certains secteurs de notre flux de travail. Mais, nous faisons principalement de l’animation en nous concentrant sur le travail de la chaîne à haute valeur ajoutée et avons développé la gamme de services et sécurisé notre activité à haut contenu.

Le type de projets que nous gérons et les contenus que nous produisons sont uniques en eux-mêmes et repoussent les limites créatives et techniques. Notre travail parle de lui-même – ou le bouche à oreille circule – et je suppose que c’est la raison pour laquelle nos clients nous font toujours confiance.

Q. Vous avez à votre actif des blockbusters d’animation à gros budget, comme Shrek, Madagascar et Kung Fu Panda-3. Quel est le plan à venir ?

UNE: Nous aspirons à faire de 88 Pictures une marque locale qui a germé de manière organique et deviendra une marque mondiale à l’avenir. Pour commencer, nous voulions en faire une entreprise de premier plan en Inde qui propose un contenu créatif de grande valeur et nous sommes sur la bonne voie pour le faire. Le prochain plan est de procéder à une intégration inversée – en tant qu’entreprise indienne, pour entrer sur le marché mondial pour en faire une marque mondiale. La vision 2025 est de devenir l’un des 10 meilleurs studios-boutiques au monde qui sont des studios de prédilection pour les cinéastes qui ont une vision plus grande que nature du contenu.

Le plan initial était de rester pertinent dans l’espace d’animation en essayant continuellement d’obtenir du bon côté du contenu, qui consiste soit à produire – soit à mettre la main sur – des projets vraiment haut de gamme ou des projets créatifs stimulants. Tout en faisant cela, nous voulions également rester du bon côté de la technologie avec une technologie en constante évolution, car, en fin de compte, bien qu’il s’agisse d’un art créatif, il y a une composante technologique au cœur. Nous essayons de faire cela et de développer une valeur, ou une notoriété de marque, où les gens savent que ces gens font ce genre de travail. Et nous avons réussi à nous tailler une niche.

Comme je l’ai dit plus tôt, outre l’animation 3D, nous avons un petit bras qui gère le travail VFX et ce travail a déjà commencé. En outre, nous développons des idées uniques pour les jeux et prévoyons d’entrer bientôt dans le secteur des jeux. Probablement, vers fin 2021 ou début 2022, nous lancerons notre premier jeu.

Deux prototypes sont en cours de développement : le jeu mobile et le jeu sur console. Nous regorgeons d’idées basées sur l’Inde ou sur du contenu indien, mais nous aurons peut-être un attrait mondial. Notre TG sera le public indien, mais nous pensons que le contenu pourra voyager dans le monde entier.

Q. Comment l’animation s’épanouit-elle en tant que médium visuel en Inde ?

UNE: L’industrie de l’animation en Inde est un marché de niche. Traditionnellement, l’animation indienne est tout au sujet du travail de service. Les deux principales raisons pour lesquelles le travail vient en Inde sont le vaste bassin de talents et l’avantage économique ou financier. Ainsi, le principal service d’animation ici est « travail contre rémunération ». Beaucoup de travaux de milieu et de bas de gamme arrivent en Inde, contrairement aux plus gros projets de plusieurs millions de dollars.

Mais l’industrie va croître en raison du vaste bassin de talents et de nombreux studios internationaux qui tentent de s’implanter en Inde. Et, avec le scénario de travail à domicile (WFH), tout d’un coup, tout le monde a accès à partout. Donc, ça va grandir. Mais je ne sais pas si ce sera une croissance saine, car, du coup, vous êtes en compétition avec le même talent. Si vous lui donnez X, alors qu’il reçoit 3X de l’extérieur, cela aurait un impact sur la façon dont les affaires sont faites. Covid a changé tous les paramètres et nous devrons voir ce qui se passera dans les deux prochaines années.

Q. Avez-vous des projets spéciaux pour l’Inde en termes de collaborations ou d’installation de studio ?

UNE: 88 Pictures est basé à Mumbai avec une deuxième succursale que nous avons créée pendant la pandémie à Bengaluru. Pour le moment, nous n’avons pas prévu de rapprochement ici. Mais nous prévoyons de nous internationaliser dans un avenir proche avec notre studio afin qu’il devienne un studio international créé par un groupe de personnes indiennes.

Q. Quels sont vos futurs projets ?

UNE: Nous avons déjà une ligne de travail très intéressante prévue pour les 3 prochaines années et nous ne pouvons pas en parler ouvertement jusqu’à ce qu’elles soient annoncées. Nous essayons de tirer parti de notre expertise dans la gamme de services et de créer des adresses IP intéressantes. Ce sont des histoires indiennes que nous pouvons éventuellement raconter au public mondial avec des sentiments mondiaux. Nous avons une sorte de concept « local pour global » et nous y travaillons. Je pense que d’ici un an environ, nous devrions voir quelque chose prendre vie.