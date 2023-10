EXCLUSIF : Declan Rice révèle exactement pourquoi il a choisi Arsenal cet été

Declan Rice a dit QuatreQuatreDeux pourquoi il a choisi de rejoindre Arsenal cet été – après avoir suscité l’intérêt de plusieurs clubs.

Les Gunners ont été confrontés à la concurrence de Manchester City en particulier pour la signature du milieu de terrain, mais ont clairement indiqué à quel point ils étaient impatients de signer le joueur de 24 ans et ont finalement conclu un accord de 105 millions de livres sterling.

Lors d’un entretien exclusif avec FFT, Rice a expliqué pourquoi il avait choisi de déménager à Arsenal. « J’ai regardé l’équipe, à quel point tout le monde était jeune, à quel point ils ont été bons au cours des deux ou trois dernières saisons, pas seulement l’année dernière, et la trajectoire qu’ils suivent actuellement », a-t-il déclaré.

«Je me suis vu m’intégrer, m’intégrer bien, et le manager a eu son mot à dire pour me convaincre. C’était la solution idéale, être un garçon londonien et jouer pour Arsenal – je pense que c’était la décision parfaite pour moi à ce stade de ma carrière.

« Quand vous êtes recherché en tant que footballeur et qu’un club s’adresse vraiment à vous, c’est spécial. Et ce n’est pas comme si quand ils essayaient de te recruter, ils faisaient tout, puis quand tu arrivais au club, tu étais vite oublié. Je ressens toujours cet amour de la part de tout le monde, cette énergie.

«C’est la façon dont ils vous soutiennent, la gentillesse de tout le personnel, la façon dont tout le monde vous parle, le déroulement de la formation. C’est vraiment à quel point le club est une famille, parce que le patron a mis l’accent sur cela. J’en profite. »

Travailler avec Mikel Arteta était également une attraction, car il souhaite poursuivre son amélioration en tant que joueur.

« Je sais qu’il y a tellement d’autres niveaux à atteindre et j’ai l’impression que Mikel est le meilleur manager pour m’y emmener », a-t-il déclaré. « J’ai tellement appris au cours de mon séjour sous David Moyes et il m’a amélioré en tant que joueur.

« Maintenant, je peux ajouter une nouvelle dimension à mon jeu – des choses sur lesquelles je n’avais peut-être pas travaillé auparavant, des faiblesses que j’avais, et Mikel peut tirer le meilleur de moi. C’est pourquoi j’ai décidé de rejoindre Arsenal. »

