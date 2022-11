EXCLUSIF: Décès d’une femme de 23 ans retrouvée dans le fleuve Fraser classé comme «indéterminé»: coroner

Le décès de Shaelene Keeler Bell de Chilliwack a maintenant été classé comme « indéterminé » par le service des coroners de la Colombie-Britannique.

Le rapport a été remis à Médias de la presse noire par la mère de Bell, Alina Durham, le jeudi 10 novembre.

“Malheureusement, il s’agit d’un autre système défectueux”, a déclaré Durham après avoir reçu le rapport, dont certaines parties, selon elle, sont trompeuses.

Bell, une mère de deux enfants âgée de 23 ans, a été vue pour la dernière fois le 30 janvier 2021 et a été portée disparue à la GRC de Chilliwack le lendemain. Son corps a été retrouvé le 2 juin 2021 dans le fleuve Fraser près de Coquitlam.

« Les travailleurs de l’Administration portuaire l’ont trouvée dans le fleuve Fraser, entre les ponts Pattullo et Port Mann », indique le rapport du coroner. “Une autopsie a révélé que la cause du décès était la noyade. De plus, il n’y avait aucune preuve de blessure traumatique. Des tests toxicologiques ont révélé la présence de ses médicaments sur ordonnance.

La cause immédiate du décès était “l’asphyxie due à la noyade ou une conséquence de celle-ci”.

Les rapports des coroners classent le décès dans l’une des cinq catégories suivantes : accidentel, homicide, naturel, suicide ou indéterminé. La mort de Bell a été jugée indéterminée.

Le 1er février 2021, la police a trouvé son véhicule garé au bout du chemin Ballam à Chilliwack près du fleuve Fraser et, malgré des recherches approfondies par la police et la communauté, elle est restée portée disparue jusqu’au 2 juin 2021.

La police n’a trouvé aucune preuve à l’appui d’un acte criminel.

“L’enquête n’a pas révélé comment ni quand Shaelene Bell est entrée dans l’eau. La famille a rapporté qu’elle était une nageuse compétente », indique le rapport. “Elle s’est rendue à l’hôpital Chilliwack (général) dans la soirée du 29 janvier 2021, et le personnel a organisé un rendez-vous ambulatoire en santé mentale car elle a demandé de l’aide pour lutter contre le stress.”

Durham a commenté le rapport après l’avoir lu.

« Il y a un paragraphe très trompeur. J’ai l’impression qu’ils sous-entendent quelque chose alors que nous n’avons aucun fait basé là-dessus », a-t-elle déclaré.

« J’ai tellement le cœur brisé pour Shae. Je suis dégoûté de notre système.

Avez-vous autre chose à signaler ?

Courriel : jenna.hauck@theprogress.com

Twitter: @PhotoJennalism

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

chilliwackfleuve Fraserfemme disparue