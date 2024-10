Stafford était flanquée de (de gauche à droite) son fils réel, Jameson, son fils à l’écran, Michael Graziadei (Daniel), sa fille à l’écran Allison Lanier (Summer) et sa fille réelle, Natalia. « C’est moi qui ai insisté pour cette photo », rapporte-t-elle. « J’en voulais un avec mes vrais bébés et mes faux bébés ! » Crédit photo : Howard Wise/jpistudios.com

Stafford avec Eric Braeden (Victor), qui faisait partie des acteurs qui ont prononcé des discours à son sujet. Elle confie : « J’étais tellement nerveuse à l’idée de ce que les gens allaient dire. Je me disais : « Oh, mon Dieu, je ne veux pas que ça ressemble à un rôti ! » Et c’était tout le contraire. Tout le monde était tellement incroyable et tout le monde disait les choses les plus belles et les plus gentilles. Je me disais : « Ils sont tous si gentils ! » » L’actrice précise : » Je suis une personne très facile à rôtir parce que je me moque aussi de moi-même ! Mais je suis une cible facile parce que je fais les choses un peu décentrées. Ce n’est donc pas ce que je pensais qu’ils voulaient. pour me rôtir, je savais juste que j’étais une cible facile [laughs]. Mais personne n’a fait ça. Vraiment, ils étaient tous si gentils. » Crédit photo : Howard Wise/jpistudios.com

Stafford s’est étouffé en racontant ce que signifiaient pour elle les mots prononcés par Peter Bergman (Jack) en son nom. « Je me suis vraiment sentie vue dans son discours », a-t-elle déclaré. « Je me suis vraiment senti considéré comme un être humain. Tout d’abord, c’est un très bon orateur et un très grand écrivain. Mais il a vraiment parlé de qui je suis en tant que personne et du fait que tout ce que je fais, je le fais en tant que parent célibataire. , une mère célibataire, et combien cela compte pour moi. » Crédit photo : Howard Wise/jpistudios.com

Stafford rappelle que certains propos tenus par Christian J. LeBlanc (Michael) sont passés par-dessus la tête de certaines personnes présentes. « Christian, parce qu’il avait fait ma généalogie, au début [of his remarks]il a commencé à en parler, et tout le monde disait : « Je n’ai aucune idée de ce dont tu parles ». [laughs].’ « Crédit photo : Howard Wise/jpistudios.com

Dans ses propres remarques, Stafford a déclaré : « Je viens de dire à quel point tout le monde était merveilleux et à quel point je les aime et que c’est un groupe vraiment génial. J’ai dû en parler, parce que j’y pense tout le temps, mais dans cela en particulier dans le groupe – parce que tous les groupes ne sont pas comme ça – il n’y a pas de ragots. C’est vraiment la chose la plus spectaculaire au sein de ce groupe, depuis toutes les années que j’y suis, pas seulement récemment, mais les choses. Il s’est produit dans la vie des gens des choses qui pourraient, vous savez, susciter des commérages, mais les gens ont tellement de respect les uns pour les autres qu’ils ne le font tout simplement pas. Et je pense que c’est difficile à trouver, en particulier dans un groupe de personnes qui ont travaillé ! ensemble pendant une longue durée, c’est un groupe très respectueux. » Crédit photo : Howard Wise/jpistudios.com

Stafford avait été informé à l’avance qu’il y aurait des cupcakes à son effigie dès le début de sa carrière chez Y&R aux côtés d’un plus récent. « Je n’arrêtais pas de parler des cupcakes et de dire : ‘Il faut avoir une image ridicule d’avant’, d’il y a 30 ans », explique-t-elle. « [Y&R’s publicist] était si gentil et très prudent et il disait : « Vraiment ? Pouvons-nous ? Et je me suis dit : « Oui ! Je veux la photo la plus ridicule, les cheveux les plus gros !’ » Lorsqu’elle les a vus en personne, elle s’est exclamée : » J’étais tellement excitée ! « Crédit photo : Howard Wise/jpistudios.com

Voici un gros plan des headshots utilisés pour décorer les cupcakes. Crédit photo : Howard Wise/jpistudios.com

Graziadei raconte Digérer » Honnêtement, je suis tellement reconnaissant [to work alongside Stafford as her son]. J’attends avec impatience les jours où je pourrai aller travailler et travailler avec elle. » Crédit photo : Howard Wise/jpistudios.com

Stafford avec Lanier, qui a porté un toast à sa mère de Genoa City dans ses histoires Instagram en la qualifiant de « l’emblématique @therealstafford ». Crédit photo : Howard Wise/jpistudios.com

Melissa Claire Egan (Chelsea, à gauche, avec Elizabeth Hendrickson, Chloé), a partagé des photos de la fête sur ses histoires Instagram, écrivant : « Félicitations pour 30 années incroyables, @therealstafford ! Vous êtes tellement aimé !! » Crédit photo : Howard Wise/jpistudios.com

Stafford partage : « Josh [Griffith, head writer and executive producer]notre écrivain, a expliqué que même quand je ne vais pas à quelque chose [on camera]je fais quelque chose. Peter et Eric en particulier ont dit quelque chose de similaire, à savoir que même si je suis au fond d’une scène, je suis toujours [performing in character]. Je n’aurais jamais cru que quelqu’un ait remarqué ça, et ça m’a fait du bien. » Crédit photo : Howard Wise/jpistudios.com

Stafford a posé avec sa rivale de longue date à l’écran et amie proche dans la vie réelle, Lauralee Bell (Christine), qui a documenté la fête dans une série de publications sur Instagram. Crédit photo : Howard Wise/jpistudios.com

Un visage familier du passé de Genoa City a tenu à participer à la célébration. « Sean Carrigan [ex-Stitch] ! Il était si gentil de venir. C’est un pote. » Crédit photo : Howard Wise/jpistudios.com

Sharon Case (Sharon) et Joshua Morrow (Nick) étaient présents pour aider à marquer cette occasion spéciale. Eux aussi ont fait leurs débuts sur Y&R en 1994 et ont récemment célébré leur 30e anniversaire avec la série. Crédit photo : Howard Wise/jpistudios.com

LeBlanc et Bergman étaient tout sourire. Crédit photo : Howard Wise/jpistudios.com

Kate Linder (Esther) était présente pour rendre hommage à Stafford. Crédit photo : Howard Wise/jpistudios.com

Carrigan, Bell et LeBlanc ont posé aux côtés de Bryton James (Devon), qui a lui-même célébré un anniversaire important à Y&R cette année, marquant ses 20 ans dans la série. Crédit photo : Howard Wise/jpistudios.com