Exclusif : Comment l’Assam a renversé la guerre contre les braconniers à Kaziranga

Abritant quelque 2 600 habitants parmi les plus prisés et les plus menacés d’Assam, le parc national de Kaziranga dans l’Assam est depuis longtemps la cible de braconniers cherchant à tirer profit du commerce illégal de cornes de rhinocéros. Mais au cours des deux dernières années, le parc a connu une diminution spectaculaire du braconnage grâce à une combinaison de commandos d’élite, d’appareils de haute technologie et d’unités canines.

Un groupe de travail spécial, composé de membres de la police d’Assam et du département des forêts, mérite une grande partie du crédit. Ces commandos, formés dans la même veine que la Garde nationale de sécurité ou NSG et experts des opérations de contre-insurrection dans l’État, sont chargés de sécuriser les zones périphériques du parc et de mener des frappes sur des rampes de lancement de braconniers connues. Ils se rendent même dans d’autres États pour capturer des braconniers en fuite.

“Nous avons piraté l’ensemble du réseau des braconniers l’année dernière seulement”, a déclaré Dhrubajyoti Nath, un officier supérieur du groupe de travail spécial de Kaziranga. “L’année dernière seulement, nous avons arrêté 58 braconniers de cornes de rhinocéros, et quatre ont été neutralisés… pas seulement nous, mais ensemble en tant que groupe de travail. Au sein du groupe de travail, nous menons des opérations et des enquêtes conjointes.”

Les résultats parlent d’eux-mêmes : en 2021, seuls deux rhinocéros ont été braconnés et en 2022, aucun. C’est la première fois depuis 1977 qu’aucun rhinocéros n’a été braconné dans le parc. Cela contraste avec les meurtres de quelque 190 rhinocéros entre 2000 et 2021 par des braconniers armés d’armes sophistiquées provenant de petits groupes terroristes.

Mais la lutte contre les braconniers se poursuit, car le commerce illégal de cornes de rhinocéros reste une entreprise rentable en Asie de l’Est, où les cornes sont recherchées pour être utilisées dans la médecine traditionnelle et la joaillerie. “A cette époque, notre coordination avec la police pour attraper les braconniers était mauvaise”, a déclaré Jukti Bora, un forestier travaillant dans la chaîne Burapahar de Kaziranga. “Nous n’avions pas d’armes sophistiquées ou suffisamment de main-d’œuvre. Maintenant, avec des armes modernes, nous avons une force et une technologie de protection spéciales Rhino, et les commandos mortels.”

L’utilisation de la technologie a changé la donne dans la lutte contre les braconniers. Des yeux électroniques, des capteurs thermiques, des pièges photographiques et des caméras de vision nocturne sont placés stratégiquement dans tout le parc, et des compteurs de vitesse et des caméras haute résolution surveillent la route nationale à la périphérie du parc. La surveillance par drone et les téléphones satellites pour les gardes forestiers jouent également un rôle, toutes les données étant transmises au centre de commandement de la force opérationnelle. Des équipes d’intervention rapide sont prêtes à répondre à chaque conseil technique. L’unité canine qui compte les célèbres chiens malinois belges a également été d’une grande aide.

Le World Life Trust of India (WTI) travaille également à Kaziranga depuis des décennies pour sensibiliser le public au problème du braconnage et du commerce illégal d’espèces sauvages. “Nous, au WTI, avons également essayé de sensibiliser les habitants au problème, mais l’énorme argent impliqué dans le marché illégal de la faune et le braconnage des rhinocéros, donc certaines des populations locales se sont également impliquées car elles ont trouvé cela lucratif”, a déclaré le Dr Samsul Ali, chef de projet de WTI à Kaziranga.

Aujourd’hui, Kaziranga abrite la plus grande population de rhinocéros au monde. Grâce aux efforts du groupe de travail, ces rhinocéros peuvent désormais vivre dans un environnement plus sûr et parcourir les prairies d’herbe à éléphant, les lagons marécageux et les forêts denses du parc de manière plus sûre que jamais.