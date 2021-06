Exclusif : Chulbul Pandey a conquis les cœurs, la version animée de « Dabangg » est destinée aux enfants, déclare Salman Khan | Nouvelles des gens

New Delhi : Le très apprécié Chulbul Pandey de ‘Dabangg’ est de retour, et cette fois, il saura divertir les enfants. Dabangg – La série animée diffusée le 31 mai 2021 sur la plate-forme OTT – Disney+ Hotstar VIP. Parlant de son avatar de flic à succès dans la version animée, la superstar Salman Khan a déclaré à Zee News Digital la surprise à venir qu’il réserve à ses fans.

Q. Qui a eu l’idée de la série animée « Dabangg » sur OTT ?

UNE. Le mérite revient à Arbaaz Khan Productions et Cosmos Maya pour cette réflexion. Quelle façon fantastique de présenter tous les épisodes de la série animée aux enfants en même temps sur Disney + Hotstar VIP – j’ai été instantanément excité quand j’ai appris que Chulbul était de retour et cette fois différemment. Les enfants et les parents l’aimeront de la même manière.

Q. Dans quelle mesure étiez-vous impliqué dans l’ensemble du processus ? Quelle est votre série préférée ?

UNE. N’oublions pas que Chulbul a gagné les cœurs – ce personnage a une place dans mon cœur. Maintenant, le voir avoir inspiré une série, c’est vraiment réconfortant – ils ont entièrement capturé l’essence et c’est vraiment remarquable que toute l’équipe ait donné vie à cela avec autant d’amour. Ça montre!

Q. Après Dabangg, envisagez-vous de transformer vos autres blockbusters en séries animées ?

UNE. J’attends maintenant avec impatience que les enfants voient Chulbul Pandey dans un avatar animé – cela donnera la priorité à bien plus encore. L’opportunité de jouer un personnage que les enfants et les familles peuvent regarder ensemble est absolument fascinante et je suis heureux de pouvoir expérimenter quelque chose comme ça – Chulbul va gagner les cœurs sur Disney + Hotstar VIP – Tellement à attendre aussi mais en bon temps!

Q. Quelle est votre prochaine grande surprise pour les fans ?

UNE. Ma prochaine grande surprise – Le 31 mai, lorsque mon personnage bien-aimé Chulbul Pandey sortira sur les écrans avec Dabangg – The Animated Series, je veux que tous ceux qui ont montré de l’amour à Chulbul continuent de lui montrer de l’amour parce que je suis incroyablement fier de lui et j’espère qu’il restera continuer à faire une énorme différence.