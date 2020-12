BEIJING: La société chinoise Baidu Inc envisage de fabriquer ses propres véhicules électriques et a eu des entretiens avec les constructeurs automobiles sur la possibilité, ont déclaré trois personnes connaissant le sujet, la dernière initiative d’une course entre les entreprises technologiques pour développer des voitures intelligentes.

Le leader des moteurs de recherche, qui développe également une technologie de conduite autonome et une infrastructure de connectivité Internet, envisage la fabrication sous contrat, a déclaré l’une des personnes, ou la création d’une entreprise détenue majoritairement avec des constructeurs automobiles.

L’initiative serait un pas en avant par rapport à des pairs Internet tels que Tencent Holdings Ltd, Amazon.com Inc et Alphabet Inc, qui ont également développé une technologie liée à l’automobile ou investi dans des startups de voitures intelligentes.

Baidu a eu des entretiens préliminaires – sans prendre de décision – avec des constructeurs automobiles tels que Zhejiang Geely Holding Group Co Ltd, Guangzhou Automobile Group Co Ltd (GAC) et Hongqi de China FAW Group Corp Ltd, sur une éventuelle entreprise, ont déclaré les gens.

Ils ont refusé d’être identifiés car les discussions sont privées.

Baidu a refusé de commenter. Le GAC a déclaré qu’il avait un partenariat stratégique avec Baidu et que toute coopération future était sujette à discussion. Geely a déclaré qu’il n’était pas familier avec la question. FAW n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Baidu a créé l’unité de conduite autonome Apollo en 2017. L’unité fournit principalement une technologie basée sur l’intelligence artificielle et travaille avec des constructeurs automobiles tels que Geely, Volkswagen AG, Toyota Motor Corp et Ford Motor Co.

Baidu exploite le service de taxi autonome Go Robotaxi avec des chauffeurs de sécurité à bord à Pékin, Changsha et Cangzhou, et prévoit de s’étendre à 30 villes en trois ans. Il a obtenu l’approbation la semaine dernière pour tester cinq voitures à Pékin sans pilotes de sécurité.

Ses discussions concernant la fabrication interviennent après que Didi Chuxing a lancé le mois dernier une camionnette spécialement conçue pour les services de covoiturage avec le constructeur automobile BYD Co Ltd.

La construction de voitures représenterait un développement spectaculaire dans la volonté de Baidu de diversifier les flux de revenus en tant que plateaux de croissance dans son activité de recherche de base, où les revenus n’ont augmenté que de 2% l’année dernière.

Les actions cotées au Nasdaq de Baidu ont obtenu une augmentation de 5% du trading avant commercialisation. Les actions de la filiale de Geely, cotée à Hong Kong, Geely Automobile Holdings, ont augmenté de 5% dans l’après-midi. Les actions de GAC ont augmenté d’environ 1%.