Exclusif : Cherie Jimenez de DAYS parle de son amitié avec Julie Dove dans la vraie vie

Système de copains : Cherie Jimenez (Gabi, à g.) et Julie Dove (Connie) de DAYS ont noué une amitié rapide.

Bien qu’il n’y ait pas d’amour perdu entre Gabi et son meurtrier potentiel, Connie, à l’écran Des jours de nos viesles actrices Julie Dove (Connie) et Cherie Jimenez (Gabi) se sont parfaitement liées hors caméra.

Dynamique hors écran

« Julie est devenue l’une de mes très bonnes amies », rapporte Jimenez. « Nous déjeunons au moins une fois par mois et nous nous parlons de la vie. Elle est absolument merveilleuse. Julie apporte une dynamique amusante au plateau avec sa folie et son excentricité. Nous avons eu beaucoup de plaisir à faire des allers-retours. C’est aussi ce qui nous a permis de commencer ce voyage. [on DAYS] « Nous avons travaillé ensemble. Même si je savais qu’elle était dans l’émission avant moi, une fois que j’ai été embauchée, ils nous ont immédiatement associées, elle étant mon assistante. Nous avons été là l’une pour l’autre dans toute cette dynamique d’entrée dans le monde du feuilleton. Nous nous sommes donc beaucoup amusées et avons vraiment appris à nous connaître. »

L’essentiel du travail s’est déroulé en coulisses. « Tout va tellement vite chez DAYS et on nous donne tellement de dialogues que nous discutons toujours des dialogues avec nos partenaires de scène », explique Jimenez. « Et donc, en ce qui me concerne, j’aime apprendre à connaître la personne à laquelle je fais face. Julie et moi avons tellement travaillé ensemble que nous avons appris à tout savoir l’une de l’autre – nos dialogues, nos dialogues et nos dialogues. [life] nos voyages, nos parcours d’acteur, notre famille, nos animaux de compagnie… »

Jimenez apprécie également le long chemin parcouru par Dove pour arriver à DAYS. « Julie est une grande fan de la série, et puis être actrice et poursuivre cette industrie depuis 15 ans… », raconte Jimenez. « Avoir l’opportunité de participer à l’une de ses émissions préférées avec elle, une émission qu’elle et sa mère regardent, c’est vraiment génial. Donc elle et moi avons juste pris contact. Elle me contacte pour prendre de mes nouvelles. Et je fais la même chose avec elle. Nous nous sommes beaucoup amusées sur le plateau avec nos personnages et notre dynamique, et c’est ce qui m’a le plus impressionné. [developed into] une amitié.”