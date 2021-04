Honor a récemment annoncé son Play 5T Youth et nous avons maintenant des images exclusives d’un autre appareil de la série appelé Play 5. Le téléphone présentera un design à cadre plat au lieu des coins arrondis trouvés sur les téléphones Honor plus récents. L’avant abritera une encoche en forme de goutte d’eau tandis que l’arrière comprend une configuration à quatre caméras avec une came principale de 64MP.

Le Honor Play 5 prendra en charge une charge rapide de 66 W et devrait être livré avec un prix moyen. Nous nous attendons également à de meilleures spécifications dans tous les domaines par rapport au Play 5T Youth. Nous vous mettrons à jour avec plus de détails lorsque nous le pourrons.

Un merci spécial à notre pronostiqueur anonyme!