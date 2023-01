Exclusif – Campus indiens d’universités étrangères dans 2 ans : Officiel

Les premiers campus indiens d’universités étrangères prestigieuses pourraient voir le jour d’ici deux ans, a déclaré vendredi le président de la Commission des subventions universitaires (UGC) à NDTV, un jour après l’approbation du projet de règles pour le déménagement massif.

“Nous essayons de sensibiliser davantage au nouveau règlement. Nous écrivons à 55 ambassadeurs de pays étrangers qui se trouvent à New Delhi où se trouvent ces meilleures universités”, a déclaré M Jagadesh Kumar.

“Nous écrivons également aux ambassadeurs indiens dans ces pays. Nous contactons également les universités. Il y a un processus de candidature en ligne, puis nous leur donnerons une lettre d’intention… dans les deux ans suivant l’autorisation, nous nous attendons à ils construiront un campus, puis ils commenceront leur programme universitaire. Au cours des deux prochaines années environ, il y aura beaucoup d’activités du côté de l’UGC », a-t-il déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’attendait à voir le premier campus de ce type dans environ deux ans, M. Kumar a répondu: “J’espère que cela devrait arriver.”

M. Kumar a également déclaré que les règles visaient à préserver l’autonomie des institutions ainsi qu’à protéger les intérêts nationaux de l’Inde. En cas de divergences fortes, ces institutions peuvent saisir la justice, a-t-il précisé.

Le chef de l’UGC a assuré que l’organisme gouvernemental ne fixerait pas de plafond de frais, mais a déclaré que les universités devront être “réalistes”. Il a déclaré que le classement des branches indiennes de ces universités étrangères sera le même que le classement international que ces instituts détiennent actuellement.

“Si les coûts sont trop élevés, ils ne pourront pas attirer beaucoup d’étudiants… Cette décision ouvrira l’éducation internationale à beaucoup plus d’étudiants”, a-t-il déclaré.

Dans une étape historique pour un pays qui voit des milliers d’étudiants partir à l’étranger pour étudier chaque année, l’UGC a annoncé jeudi une étape vers l’autorisation de grandes universités étrangères telles que Yale, Oxford et Stanford à créer des campus et à décerner des diplômes dans le cadre d’une refonte. de l’enseignement supérieur indien.

Le campus local sera autorisé à décider des critères d’admission pour les étudiants nationaux et étrangers, de la structure des frais et des bourses, et de renvoyer des fonds à leurs pays, selon le projet. Les établissements auront l’autonomie de recruter des professeurs et du personnel.

Les normes définitives seront ratifiées d’ici la fin du mois après prise en compte des retours d’expérience. Cette décision espère attirer des universités étrangères qui se classent dans le top 500 des classements mondiaux globaux ou par sujet ou qui sont réputées dans leur pays d’origine.