Un commando à la retraite de la Royal Navy a révélé qu’il était « chanceux d’être en vie » après que son vieux voisin expatrié britannique l’ait renversé quatre fois dans sa voiture parce qu’il avait essayé de l’empêcher de conduire en état d’ébriété.

David James, un retraité de 80 ans qui a servi pendant 12 ans dans la Royal Navy, aurait été brutalisé par un compatriote britannique qui l’a renversé à plusieurs reprises à la porte du commando dans les collines pittoresques de La Viñuela, Malaga, le samedi avant dernière.

Le suspect, au début des années 70, un conseiller à la retraite d’Angleterre qui vit dans la région depuis au moins 10 ans, a maintenant été accusé de tentative de meurtre et est actuellement détenu en prison en attendant son procès.

Alors que les lois espagnoles sur la confidentialité empêchent l’ancien conseiller d’être entièrement nommé, MailOnline peut révéler ses initiales : DB

DB fait également face à une série d’autres accusations après que trois autres personnes ont été blessées lors de l’attaque présumée, selon des documents judiciaires examinés par MailOnline.

David James, un retraité de 80 ans qui a servi pendant 12 ans dans la Royal Navy, (photo de droite) aurait été brutalisé par un compatriote britannique qui l’a renversé plusieurs fois devant sa propre porte

DB l’aurait renversé plusieurs fois avec sa voiture, qu’il conduisait alors qu’il était « très visiblement ivre »

David a utilisé sa propre voiture (photo) pour bloquer la route afin d’empêcher DB de conduire sous l’influence

« Je pensais vraiment que j’étais fichu », a déclaré David, également ancien policier, depuis son lit à l’hôpital Axarquia Comarcal, où il se remettait jusqu’à hier. [TUES] quand il a été libéré.

«J’ai perdu toutes mes dents, je me suis fracturé le bassin et les côtes et j’ai fracturé plusieurs os du visage. J’ai de la chance d’être en vie.

L’ancien commando porte également de graves ecchymoses sur le visage et le corps, et une marque de pneu est encore visible sur son bras.

Vers 17 heures samedi dernier, alors que le grand-père de cinq enfants rentrait à la maison avec sa femme et leurs amis, le groupe a vu la femme du voisin de David crier alors qu’elle s’enfuyait de chez eux.

« Elle a crié » il va me tuer, il va me tuer « , se souvient David.

Il a déclaré que DB était sorti de son allée « visiblement très ivre » alors qu’il portait ses clés de voiture.

DB a réussi à endommager gravement la porte d’entrée de David en la percutant avec sa voiture

Les voisins ont décrit la DB comme un « fléau de notre oasis » qui terrorise la région depuis au moins 10 ans

L’attaque a eu lieu dans les collines pittoresques de La Viñuela à Malaga

En voyant les clés dans sa main, David et un autre voisin ont bloqué le bout de la route avec leurs voitures car ils craignaient qu’il ne conduise sous l’influence.

Mais cela n’a fait qu’exaspérer DB, qui aurait commencé à monter et descendre la route bloquée tout en klaxonnant avec colère.

Après s’être finalement arrêté, David a décidé de se diriger vers la voiture pour essayer de retirer les clés du contact.

« J’ai alors entendu son moteur tourner et j’ai su ce qui allait se passer. Il est venu vers moi à toute vitesse et m’a projeté contre le mur.

«Je me suis fracassé la tête et j’ai pensé que j’étais fichu, mais d’une manière ou d’une autre, j’étais toujours conscient.

«Puis il s’est renversé sur moi, avant de me renverser une troisième fois, cette fois sur mon bras, avant de se renverser sur moi une fois de plus.

« C’était comme quelque chose d’un film hollywoodien. »

Après que des voisins paniqués, qui ont été entendus crier de terreur, aient réussi à tirer David dans son allée et derrière sa porte d’accès, DB a ensuite percuté la porte et l’a laissée gravement endommagée avant de sortir pour essayer de « me poignarder avec un poteau », l’ancien dit le commando.

« C’était terrifiant », a-t-il admis.

Ce n’est pas la première fois que DB aurait tenté de nuire à David, dont la belle-fille Harriet, une ancienne avocate basée à Londres, s’est envolée pour l’Espagne dès qu’elle a appris qu’il avait été attaqué.

L’ancien commando a été contraint de déposer une plainte officielle auprès des flics espagnols il y a 18 mois après que DB aurait tenté de l’attaquer avec une hache.

Bien que ce différend ait été réglé à l’amiable, David a déclaré que c’était parce que sa famille ne voulait pas de bataille juridique car sa femme venait de recevoir un diagnostic de cancer.

« J’ai informé les autorités locales de tous les incidents précédents qui se sont produits et je leur ai dit qu’il allait tuer quelqu’un un jour, même si je ne savais pas que cette personne serait presque moi », a-t-il déclaré.

Des témoins de l’attaque ont déclaré que DB avait mené un « règne de terreur pendant des années » sur les voisins de la région.

Un voisin britannique, qui a demandé à rester anonyme, a déclaré : « Il est un fléau pour notre oasis, David est devenu président de l’urbanisation il y a cinq ans, et je pense qu’il est le seul à lui tenir tête et il n’aime pas ça. »

« Il a essayé d’arrêter la plupart des idées de David pour améliorer le développement et il y a eu tellement de plaintes à son sujet, c’est le voisin de l’enfer. »

La Guardia Civil a été contactée pour un commentaire.