Exclusif: Baidu prévoit la société Smart EV, pour fabriquer des voitures à l’usine de Geely

BEIJING: La société chinoise Baidu Inc envisage de créer une société pour fabriquer des véhicules électriques intelligents, ont déclaré deux sources proches du dossier, dont la fabrication sera réalisée dans des usines appartenant au constructeur automobile Geely.

Baidu, le leader des moteurs de recherche en Chine, prendra une participation majoritaire et un droit de vote absolu dans la nouvelle société.

L’entreprise va réorganiser certaines des installations de fabrication de voitures existantes de Geely pour fabriquer les véhicules, avec la contribution logicielle embarquée de Baidu et le savoir-faire d’ingénierie de Geely, ont déclaré des sources à Reuters.

Les entreprises sont en pourparlers pour utiliser la plate-forme de Geely axée sur les véhicules électriques, Sustainable Experience Architecture (SEA), pour le développement futur de produits, a déclaré l’une des sources, qui a refusé d’être identifiée car le plan était privé.

Baidu, qui développe une technologie de conduite autonome et une infrastructure de connectivité Internet, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Geely a refusé de commenter.

Reuters a rapporté le mois dernier que Baidu envisageait de fabriquer ses propres véhicules électriques et avait eu des entretiens avec Geely, Guangzhou Automobile Group Co Ltd (GAC) et Hongqi de China FAW Group Corp Ltd sur une éventuelle entreprise.