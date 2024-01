Exclusif : Aryna Sabalenka du tennis sur sa victoire dominante à l’Open d’Australie

Le matin après qu’Aryna Sabalenka a remporté son deuxième Open d’Australie consécutif, sa chambre d’hôtel est le chaos. Vous pouvez lui pardonner de ne pas avoir rangé ; après seulement quelques heures de sommeil et une longue nuit de fête autour de bonbons acidulés et de champagne, la chambre de Sabalenka a été rétablie sur le plateau de tournage de sa couverture numérique avec Vogue Australie, pour laquelle elle fait partie d’une liste de créateurs australiens (Christopher Esber, Camilla & Marc, Dion Lee) et ses fidèles baskets Nike rouge cerise primées. «En fait, j’adore faire des séances photo», sourit Sabalenka, alors qu’elle porte une jupe Zimmermann seconde peau. « En ce moment, avec les professionnels, j’ai l’impression de faire un travail épouvantable », plaisante-t-elle. “Je pense que je dois suivre quelques cours et apprendre quelques trucs sur la façon de poser.”

Dans sa chambre d’hôtel, il y a des vêtements sur toutes les surfaces ; Des sacs Nike sont éparpillés sur le sol. Au bord de la fenêtre donnant sur le centre-ville de Melbourne se trouvent des bouquets de fleurs (plusieurs) : de son petit ami, le joueur de hockey Konstantin Koltsov ; de l’hôtel : une bouteille de champagne Piper Heidsick et un gâteau au chocolat immaculé et intact en forme de court de tennis, la déclarant championne de l’Open d’Australie 2024. Toute la pièce sent le sucre.

Sur une table d’appoint se trouve une belle carte dessinée à la main, offerte ce matin-là au multiple champion du Grand Chelem, âgé de 25 ans, par une jeune fille. “Félicitations au gagnant”, s’exclame la carte, le trophée de l’Open d’Australie rendu surligneur jaune fluo. “Elle me posait des questions sur les conseils que je pouvais lui donner et sur qui était mon inspiration en grandissant”, partage Sabalenka. « Elle a regardé mon match hier et elle a adoré. Elle était si gentille avec moi.

Sabalenka atteint un niveau incroyable. Samedi soir, elle a défendu son titre à l’Open d’Australie en seulement 76 minutes, un match rapide et furieux qui s’est terminé en sets consécutifs et exigeants. Sabalenka est entrée en finale contre Zheng Qinwen derrière, classée numéro deux derrière Qinwen. Mais le jeu de Sabalenka a été méthodique et dynamique, permettant à la Biélorusse de s’imposer 6-3, 6-2 en un peu plus d’une heure de jeu. L’Australie est sans aucun doute le porte-bonheur de Sabalenka ; elle a remporté sa toute première finale en simple du Grand Chelem ici l’année dernière, dans un match qui s’est joué jusqu’au bout. Au cours des 12 derniers mois, elle a atteint les demi-finales de chaque tournoi du Grand Chelem et a joué certains de ses meilleurs tennis, mais son tour de victoire à Melbourne a été étonnant. Au cours de ce siècle, seul Ash Barty a perdu moins de matchs sur la route de la gloire de l’Open d’Australie. En d’autres termes : Sabalenka n’a pas perdu un match à la Rod Laver Arena depuis 2021.