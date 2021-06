New Delhi : Le jeune et fringant Arjun Kapoor a un an de plus aujourd’hui et quel meilleur jour que celui-ci pour parler de ses films à venir, de ses réflexions sur OTT et de ses co-stars préférées ! Dans une interview exclusive avec Zee News Digital, Arjun Kapoor révèle ce qu’il pense de la culture des paparazzis grandissante à Bollywood et qui est sa personne de référence dans la famille !

Q. Vous attendiez-vous à ce genre d’appréciation critique pour Sandeep Aur Pinky Faraar ?

A. Eh bien, vous espérez toujours une appréciation critique, mais malheureusement, lorsque le film n’a pas pu obtenir la sortie en salles correcte, les critiques se sont perdues et, évidemment, le public n’était pas dans l’état d’esprit de regarder un film dans les salles – vous en quelque sorte accepte ça, d’accord il finira par trouver son amour dans le public au fil du temps et puis boum, il sort 2 mois plus tard sur Amazon. Tout le monde se connecte et résonne avec les gens, les couches et les personnages du film – tout ensemble – ce genre d’appréciation critique est très réconfortant et inattendu non pas parce que je ne croyais pas au travail que j’ai fait, mais à cause des circonstances. Il est donc réconfortant de savoir que le public trouve toujours un bon film.

Q. La culture paparazzi vous dérange-t-elle, surtout lorsque vous êtes avec vos proches ?

A. Tant qu’il n’y a pas d’atteinte à la vie privée à la fin de la journée. Je crois toujours que si vous êtes assis dans le confort d’un endroit que vous considérez comme privé – si quelqu’un vous envahit, c’est faux. Si vous êtes dans le domaine public, vous ne pouvez pas vous en empêcher, cela fait partie intégrante de la culture. Il doit y avoir une certaine dignité avec laquelle le travail est effectué, vous ne pouvez pas être visqueux ou louche ou fouineur à ce sujet. Il y a un décoram et de la décence, il n’y a rien de mal à une culture de paparazzi, finalement, ils gagnent leur pain et leur beurre et nous sommes des biens publics. Il y a un certain intérêt pour nos activités personnelles quotidiennes, donc vous ne pouvez pas l’éviter ou l’esquiver – vous devez l’accepter. Mais comme je l’ai dit, cela devrait être fait avec décence et je pense que nos paparazzi ont également évolué et se sont adaptés de ce côté également – donc je suis heureux de cet aspect. Ils ne sont pas intrusifs si vous ne voulez pas qu’ils le soient.

Q. Vous avez une programmation intéressante de films, parlez-nous de vos rôles.

A. C’est assez intéressant que je fais Bhoot Police avec Saif Ali Khan qui vient de se terminer. C’est une comédie d’horreur et un espace différent pour moi. C’est plutôt un film sur la fraternité – deux frères en voyage d’aventure. Ensuite, j’ai un film d’action avec John Abraham, Villain, où j’ai Tara Sutaria et Disha Patani comme co-acteurs et je retourne travailler avec Mohit Suri pour le voir créer de la magie avec sa musique et le montage, les rebondissements qui ont eu lieu dans le première partie aussi. Deux films très différents et passionnants pour moi.

Q. Qu’est-ce que l’acteur Arjun Kapoor veut jouer à l’écran ? Tout rôle spécifique

R. Je veux jouer de nombreux rôles différents, c’est pourquoi j’ai toujours continué à jouer différents rôles. Sandeep Aur Pinky Faraar était mon 14e film, enfin techniquement 13 films qui sortent. Donc, oui, je n’ai jamais voulu être cantonné ou catalogué dans aucun rôle, donc je veux faire toutes sortes de films. Bhoot Police sera mon 15ème et Villain mon 16ème film – je veux m’amuser à l’écran.

Q. Votre personne de référence dans la famille ?

A. Ma personne de référence doit être Anshula, nous avons passé tellement de temps ensemble, c’est ma sœur et nous vivons ensemble.

Q. Quel genre de cinéma vous passionne ?

A. En ce moment, le genre de cinéma qui m’excite est cette fusion intéressante du cinéma grand public et du cinéma indien, qui se transforme en un seul, où les lignes sont floues, où vous n’avez pas besoin d’aller à l’extrême – c’est un nouveau passionnant genre de cinéma dont j’ai hâte de voir l’évolution sur trois, quatre ou cinq ans. Parce que maintenant nous avons l’expérience du grand écran et l’expérience OTT – nous devons faire en sorte que le public commence à traverser et à apprécier toutes sortes de films.

Q. Votre co-star préférée et pourquoi ?

A. Il est très difficile de dire une co-star préférée, je veux dire de mon premier film à mon dernier, honnêtement, mon premier était avec Parineeti Chopra jusqu’au dernier que j’ai terminé avec Saif Ali Khan, d’ailleurs. entre tout cela, il y a eu Rishi Kapoor, Irrfan monsieur, Manoj Bajpayee, Alia, Priyanka, Deepika, Ranveer, Kareena, Anil Kapoor Chachu, Sanjay Dutt, Kriti Sanon. Comme je l’ai dit, maintenant Saif John Abrahameven, Prithviraj à Aurangzeb. J’ai eu beaucoup de chance si vous le regardez de travailler avec toutes sortes d’acteurs qui m’ont tant appris. Que ce soit juste hors écran ou même à l’écran, je pense que ça a été une expérience incroyable de travailler avec chacun d’entre eux.

Ouais comme je l’ai dit, que ce soit Kareena, Alia, Priyanka Chopra, Deepika, Kriti, Parineetit ou c’est Sanju monsieur, Anil Chachu, Irrfan monsieur, Oncle Chintu, Prithviraj, Jaggu dada, Manoj monsieur – ils m’ont tous laissé une impression et je suis un meilleur acteur pour ça. Comme je l’ai dit aujourd’hui, travailler avec un Saif est tout aussi excitant, travailler avec John Abraham est tout aussi excitant parce que ce sont les acteurs que j’admire aussi. Et une Tara, ou une Jacqueline ou une Yami, et j’ai hâte de travailler avec beaucoup d’autres pour apprendre et m’améliorer.

De plus, travailler avec Amit Ji et Jaya ji en ce sens que j’ai considéré un point culminant dans Ki et Ka également, et comme je l’ai dit, le plaisir de travailler avec autant d’acteurs, je suis béni. Naseer monsieur, Pankaj monsieur, Dimple mam dans Finding Fanny, Neena Gupta dans ‘Sardar Ka Grandson’, Ratna Pathak Shah à Mubarakan puis Javed monsieur maintenant dans Bhoot Police, alors oui, la liste est interminable.