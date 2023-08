Exclusif | Anshul Jubli – Un professeur de scolarité devenu combattant de l’UFC

Anshul Jubli – la plus grande star des arts martiaux mixtes indiens en ce moment, est prêt à prendre d’assaut l’Ultimate Fighting Championship, après être devenu le deuxième Indien à obtenir un contrat UFC. Le combattant né à Uttarkashi a remporté le gros contrat après avoir remporté le tournoi Road to UFC dans la division des poids légers.

Ce fut un moment de changement de carrière pour l’as du MMA qui a battu l’Indonésien Jeka Saragih pour le mériter. Cependant, il n’avait pas l’intention d’entrer dans le MMA lorsqu’il a réussi ses examens pour la classe 12. L’objectif de Jubli était d’entrer dans l’armée indienne et de se préparer à l’examen CDS. Il a commencé le MMA pour collecter les certificats à montrer dans son interview SSB mais cela s’est avéré être un tournant dans sa vie et il a commencé à tomber amoureux du sport de combat.

C’était une course à l’envers pour Jubli avant de décrocher le contrat qui a changé sa carrière, la situation financière l’a tiré vers le bas à quelques reprises tandis que des événements majeurs auxquels il était censé participer ont également été annulés. Mais il s’est battu dur et a brisé tous les murs sur son chemin pour arriver là où il est aujourd’hui.

Dans une conversation exclusive avec News18 Sports, Anshul Jubli a partagé son parcours de tuteur à combattant sous contrat avec l’UFC. Il a parlé de divers hauts et bas de sa carrière jusqu’à présent et de la façon dont il a surmonté les obstacles pour obtenir le gros billet pour l’UFC.

Voici les extraits :

Pouvez-vous nous dire comment vous êtes arrivé aux arts martiaux mixtes ?

J’ai dû me lancer dans un sport après la 12e classe alors que je me préparais à l’examen CDS, donc dans le SSB ou l’entretien, ils demandent ce que vous avez fait parallèlement à votre diplôme, puis j’ai pensé à rejoindre un sport qui peut m’aider dans la capacité de défense. J’ai d’abord pensé au Karaté mais ça ne me fascinait pas beaucoup, puis je suis allé dans une salle de MMA, c’était la première fois que j’entendais parler de MMA et d’UFC. C’était en 2015 lorsque j’ai rejoint le MMA pour la première fois, à l’époque mon seul objectif était de collecter des certificats que je peux montrer dans des interviews SSB. Ça a commencé comme ça et en un ou deux ans, j’ai commencé à tomber amoureux de ce sport.

Est-il vrai que vous avez travaillé comme enseignant pendant un certain temps ?

Pas un enseignant, mais j’étais un tuteur. C’est aussi une histoire intéressante, je voulais déménager à Delhi – une ville plus grande que Dehradun. Avec le temps, j’ai aussi commencé à penser à essayer professionnellement le MMA. J’étais sportif depuis mon plus jeune âge et l’intérêt pour le MMA a commencé à grandir alors que je rédigeais quelques journaux sur le sport. J’ai commencé à chercher de nouvelles techniques – je pense que c’est ce qu’on appelle passionné par quelque chose. J’avais besoin d’argent pour aller à Delhi et la meilleure option pour gagner était de suivre des cours car j’étais bon en mathématiques. Je l’ai fait pendant environ un an. J’ai économisé beaucoup d’argent car je n’ai jamais été un gars qui dépensait de l’argent pour des choses chères.

Vous avez fait face à des défis en entrant dans le MMA, il y a eu quelques grands événements auxquels vous étiez censé participer et qui ont été annulés. Qu’est-ce qui vous a fait avancer ? Parlez-nous du soutien que vous avez reçu de la famille/des entraîneurs…

Je n’avais pas d’autre option. J’ai décidé de quitter CDS parce que lorsque je suis allé passer un entretien à SSB, un psychologue m’a demandé si je voulais le faire sérieusement. Quand je lui ai dit mon emploi du temps il m’a affirmé que vous ne faisiez que du MMA et que vous ne vous prépariez pas sérieusement à ce travail, à partir de là j’ai décidé de tout donner au MMA.

Une ou deux fois, quand je me suis retrouvé sans argent, j’ai commencé à penser que je gaspillais de l’argent et que Delhi est aussi un peu plus chère que Dehradun. Je suis allé aux Philippines après avoir emprunté de l’argent à quelqu’un mais l’événement a été annulé. À ce moment-là, j’ai pensé à partir. J’ai fait mon sac et j’étais sur le point de partir pour Dehradun le lendemain matin et j’ai reçu un appel de mon tauji (oncle) il m’a dit « Tu Philippines gya tha annuler hogaya, kuch zarurat hogi toh batana tere abhi tauji hai. » Je ne lui ai jamais rien demandé mais ses paroles ont renforcé ma confiance.

Vos débuts professionnels étaient contre Sanjeet Budhwar, un combattant que vous admirez. Parlez-nous de cette expérience et êtes-vous en contact avec lui maintenant ?

C’était une expérience surréaliste quand j’ai combattu contre Sanjeet Budhwar, nous sommes amis maintenant. Avant notre combat, je disais à tout le monde qu’il est mon combattant préféré et qu’il a le potentiel de représenter l’Inde à l’UFC. On m’a proposé ce combat dans un délai très court – environ 20-25 jours avant, je l’ai accepté car mon entraîneur et moi n’avons jamais eu de doutes. Mais quand un combattant est à son apogée et qu’il combat un amateur, les gens ont commencé à douter de ce dernier. Les gens m’ont dit que tu n’aurais pas dû accepter le combat.

Il reste un excellent combattant. Il est champion poids plume en MFN et il représentera également l’Inde prochainement à l’UFC.

Les sports de combat en sont encore à leurs premiers stades de développement en Inde. Étant le deuxième combattant né en Inde à avoir décroché un contrat avec l’UFC, comment voyez-vous la croissance du MMA dans le pays ? Est-ce sur la bonne voie ou voyez-vous des lacunes?

Il y a une différence entre les sports de combat et le MMA. C’est un peu différent de la lutte, du karaté ou de la boxe car en MMA il n’y a rien au niveau amateur. C’est un sport professionnel où vous gagnez beaucoup d’argent. Par exemple, un lutteur ou un boxeur qui s’est préparé dur pour les Jeux olympiques mais qui n’a pas réussi à se qualifier, il/elle est un champion national mais n’a pas joué aux Jeux asiatiques. À un moment donné, il/elle dira que j’ai donné ma vie mais que je n’ai rien obtenu à la fin. De l’autre côté du MMA, même si vous participez au MFN, vous rapporterez Rs 5 lakh à la maison. Il y a de l’argent dans le MMA, si vous avez un combat professionnel, vous séjournerez dans un hôtel cinq étoiles et vous gagnerez beaucoup d’argent, c’est pourquoi le MMA se développe en Inde. Nous sommes l’un des meilleurs en lutte et en boxe car nous avons une culture des sports de combat et le MMA ne fera que croître avec le temps.

L’UFC a une très grande base de fans. J’ai eu 1 lakh d’abonnés quand j’ai obtenu un contrat avec l’UFC, les gens connaissent Conor McGregor et Khabib Nurmagomedov.

Pouvez-vous nous parler un peu de votre entraînement – ce qu’il implique, un peu de votre alimentation, de votre emploi du temps ?

Dans les sports de combat, c’est hors camp et dans le camp, on évite les aliments gras dans le hors camp. Au camp, près de trois mois avant le combat, je dois perdre du poids et suivre un régime alimentaire propre. Je ne comprends pas tout à fait car c’est ma nutritionniste qui s’en occupe. Le programme d’entraînement est presque le même sur et hors camp. 3 heures le matin et le soir. C’est juste l’intensité que je mets à l’entraînement, ça augmente quand le combat est dans quelques jours. La force et la condition, les rounds d’entraînement sont augmentés dans le camp.

Vous avez souvent fait l’éloge de votre entraîneur Siddarth Singh et l’avez appelé votre parrain. Parlez-nous de son rôle dans votre carrière…

Il a joué un rôle énorme, je n’aurais été rien sans lui. Main MFN bhi nahi khela hota unke bina, kab ka chordke chala gya hota. Avant le Road to UFC, monsieur Siddharth m’a conseillé d’aller en Thaïlande et d’apprendre plus de trucs. J’ai un management maintenant mais avant il était tout pour moi. Si je dois dire qui est mon parrain à l’UFC, ce sera certainement lui.

Nous sommes une équipe et nous discutons de nos plans. Il ne veut que du bien pour moi et je partage tout avec lui.

Je m’entraîne presque tous les jours. Après un combat, je me donne 10 jours où je fais ma promotion car personne d’autre ne viendra promouvoir le MMA et si c’est mon sport alors je devais le faire moi-même.

Avez-vous appris quand vous ferez vos débuts à l’UFC ?

Aucune idée pour le moment. Je ne peux rien dire avant de signer quoi que ce soit. Plus tôt, nous négociions un combat avec l’UFC et j’ai dit oui mais cela ne s’est pas produit. Quand c’est votre premier combat, vous voulez combattre n’importe qui car cela vous profitera peu importe qui est contre vous. L’UFC m’a promis que j’obtiendrai au moins un combat cette année.

Parlez-nous de votre collaboration avec Timex…

C’est très énorme pour moi, quand j’ai posté sur les réseaux sociaux que je suis associé à Timex, les gens ont commencé à parler de moi pour rejoindre Timex – c’était comme une sensation de type Virat Kohli. Une grande marque comme Timex qui soutient un athlète MMA comme celui-ci est une grande chose pour moi. Quand ils m’ont approché, je cherchais uniquement une montre Timex. Les montres Timex associées à l’UFC sont très rugueuses et résistantes, assez solides.