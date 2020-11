Exclusif: Alibaba et Tencent mettent des pourparlers pour acheter la participation d’IQIYI en suspens en raison de prix et de préoccupations réglementaires

HONG KONG / BEIJING: Alibaba Group Holding Ltd et Tencent Holdings Ltd ont chacun eu des entretiens séparés avec Baidu Inc pour acquérir une participation majoritaire dans le service de streaming vidéo iQIYI Inc, ont déclaré à Reuters des personnes connaissant le sujet.

Mais les discussions sont au point mort avec peu d’espoir de reprendre bientôt car elles rechignent à une évaluation d’environ 20 milliards de dollars exigée par Baidu et que les deux sociétés, qui disposent de leurs propres services de streaming vidéo, font face à un examen approfondi de la part des régulateurs antitrust chinois, ont déclaré deux personnes.

Un autre géant chinois de la technologie, le propriétaire de TikTok, ByteDance, a également examiné en interne la possibilité d’acquérir une participation majoritaire dans iQIYI, ont déclaré trois sources.

Considéré comme l’équivalent chinois de Netflix Inc, iQIYI, coté au Nasdaq, a une capitalisation boursière de 16,4 milliards de dollars, ce qui valorise la participation de 56,2% de Baidu à environ 9,2 milliards de dollars.

Tencent, dont l’intérêt pour iQIYI a été signalé pour la première fois par Reuters en juin, estime que l’entreprise vaut environ la moitié de ce que Baidu veut, ont déclaré deux personnes.

Baidu, iQIYI et Tencent ont refusé de commenter les négociations sur l’accord. ByteDance a refusé de commenter l’étendue de son intérêt pour iQIYI. Alibaba n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Bien qu’il soit le n ° 2 du marché chinois du streaming vidéo, iQIYI, qui brûle de l’argent, n’a pas encore atteint le seuil de rentabilité au cours de ses 10 ans d’histoire. Ses derniers résultats trimestriels ont montré des baisses de revenus et d’abonnés, punissant ses actions qui ont perdu près d’un cinquième de leur valeur au cours des deux dernières semaines.

Il fait également l’objet d’une enquête par la Securities and Exchange Commission des États-Unis après qu’un rapport publié en avril par le vendeur à découvert Wolfpack Research a accusé iQIYI de gonfler les chiffres. iQIYI, qui coopère avec la sonde, a déclaré qu’un examen interne n’avait trouvé aucune preuve des affirmations de Wolfpack.

Le service de streaming vidéo, dont la trésorerie et les équivalents de trésorerie ont presque diminué de moitié au cours des neuf mois précédant fin septembre, à 3,16 milliards de yuans (481 millions de dollars), prévoit de lever au moins 1 milliard de dollars dans les mois à venir, a déclaré une personne ayant une connaissance directe de la question.

Cela peut prendre la forme d’une offre d’actions ou d’une obligation convertible ou des deux, a déclaré la personne, ajoutant toutefois que la récente baisse des actions de la société avait assombri ses perspectives de financement.

iQIYI n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur ses projets de financement. Baidu a déclaré dans un communiqué qu’iQIYI, en tant qu’entité indépendante cotée en bourse, dispose de canaux de financement fluides sur les marchés financiers et que son soutien à iQIYI n’a pas changé.

VENTS DE TÊTE RÉGLEMENTAIRES

Investir dans iQIYI maintenant peut être politiquement difficile pour Alibaba et Tencent après que Pékin a dévoilé ce mois-ci un projet de directives visant à empêcher le comportement monopolistique des sociétés Internet. Le périmètre du projet va du big data aux services de paiement.

Cela fait suite à la décision choquante des régulateurs de freiner l’introduction en bourse de 37 milliards de dollars de la filiale d’Alibaba, Ant Group, quelques jours à peine avant ses débuts dans une réprimande stupéfiante pour le fondateur d’Ant et Alibaba, Jack Ma.

«Après que les régulateurs ont publié de nouvelles règles fintech et anti-trust qui toucheront les affaires d’Alibaba, la direction d’Alibaba est actuellement réticente à procéder à de gros accords», a déclaré une personne.

L’achat d’iQIYI donnerait à ByteDance, qui tire l’essentiel de ses bénéfices de l’application vidéo courte Douyin, la version chinoise de TikTok, l’opportunité d’entrer sur le marché principal des émissions de télévision et des films de plus longue durée.

Il dispose d’une plate-forme vidéo distincte Xigua, qui propose principalement des vidéos de 1 à 30 minutes, un domaine dans lequel il prévoyait d’augmenter ses investissements.

Mais Baidu, qui détient plus de 90% des droits de vote des actionnaires d’iQIYI, n’est pas susceptible de considérer ByteDance comme un acheteur étant donné une querelle de plusieurs années entre les deux sociétés sur le marché de la publicité numérique en Chine, ont déclaré deux sources.

L’intérêt du géant des moteurs de recherche à vendre sa participation dans iQIYI vient d’un changement d’orientation vers le développement de l’intelligence artificielle et de la conduite autonome – des domaines qui nécessitent un investissement initial important.

Tencent Video a été classé premier acteur du marché chinois du streaming vidéo avec un taux de pénétration de 45% à la fin de 2019, suivi par iQIYI avec 43% et Youku d’Alibaba avec 27%, selon le cabinet d’études BlueCatData.

(1 $ = 6,5670 yuans chinois)