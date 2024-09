Exclusif : Aitana Bonmati, la lauréate du Ballon d’Or du FC Barcelone, dit les choses telles qu’elles sont

Lorsque Aitana Bonmati a remporté le Ballon d’Or l’année dernière, cela a attiré l’attention du monde entier sur une joueuse dont le génie réclamait à grands cris d’être reconnue.

Même aujourd’hui, il serait difficile de nier qu’il existe une meilleure footballeuse sur la planète.

Au cours des 16 derniers mois, Bonmati a remporté la Ligue des champions à deux reprises et la Liga F à deux reprises avec le FC Barcelone. Avec l’Espagne, elle a remporté la Coupe du monde féminine en août dernier avant de participer à la première Ligue des Nations féminine en février. Ses buts et son toucher de balle en font une candidate de premier plan pour remporter un autre Ballon d’Or cette année. Ces qualités ont également suscité l’intérêt des plus grands clubs du football.

Alors que les rumeurs d’intérêt de Chelsea et Lyon se multipliaient, la milieu de terrain travaillait avec Barcelone pour renouveler son contrat — ce qui fait d’elle la joueuse la mieux payée de l’histoire du football féminin.

Cette semaine à Barcelone, elle s’est entretenue en profondeur avec L’Athlétique, quelques jours seulement après la signature d’un accord jusqu’à l’été 2028.

Nous nous sommes rencontrés au complexe sportif du Barça, à la périphérie de la ville, dans une petite salle du centre de presse. Elle est arrivée à l’heure du déjeuner, expliquant à la hâte qu’elle n’avait pas encore eu le temps de manger après une matinée d’entraînements et de réunions.

Aujourd’hui âgée de 26 ans, Bonmati vit cette routine depuis quelques années : sans interruption. Mais tous les jours, elle rentre chez elle à Sant Pere de Ribes, une petite ville tranquille située à environ 25 minutes sur la côte. C’est là qu’elle a vécu toute sa vie.

Avec une photo encadrée du Camp Nou derrière nous — un terrain qu’elle honorera à nouveau une fois sa reconstruction terminée — nous avons parlé de son renouveau et de bien plus encore.

Nous avons parlé de ses inquiétudes concernant le fait que la ligue féminine espagnole soit en train de glisser dangereusement derrière la WSL. Nous avons parlé du calendrier épuisant pour les meilleures joueuses du football et de sa conviction qu’il faudrait faire davantage pour les protéger. Nous avons parlé des offres concurrentes qui lui ont été faites alors qu’elle réfléchissait à son avenir – et de son lien puissant avec le Barça et l’endroit où elle a grandi.

L’Athlétique: Quand et pourquoi avez-vous décidé de renouveler avec le Barça ?

Bonmati: C’est un processus qui a commencé plus tôt que d’habitude. Dans le football féminin, on attend généralement la fin de son contrat pour commencer à négocier. Cela fait presque un an que mon agent et moi avons entamé les discussions avec le club. Cela en dit long sur son importance.

Dans chaque conversation, il y a des moments difficiles, ou des moments où l’on n’est pas d’accord, mais les deux parties ont fait preuve de beaucoup de respect et tout a été géré en interne, ce que je souhaitais. Je ne voulais pas que quelqu’un d’autre le sache, et j’en suis reconnaissant. Renouveller maintenant, au début de la saison, me rassure. Je savais ce que je voulais et le club a fait un gros pari, ce dont je suis très reconnaissant.



Le nouveau contrat de Bonmati avec le Barça la lie jusqu’à l’été 2028 (Nil Colomer)

L’Athlétique: Il y avait des offres concurrentes. Avez-vous été tenté par d’autres projets ?

Bonmati: Je n’ai pas été tenté d’accepter mais j’ai écouté. Quand on te propose certaines offres, tu dois écouter et réfléchir à ce qui est le mieux pour toi. La priorité a toujours été le Barça, ils sont toujours passés en premier. Je dis toujours que j’aime écouter et voir ce qui se passe, mais il n’y aura pas d’endroit comme celui-ci.

Je ne sais pas s’il existe un autre club au monde qui émeut autant de gens que nous. Ce que nous avons vécu à San Mamés (quand des dizaines de milliers de supporters du Barça ont rempli les tribunes lors de la victoire en finale de la Ligue des Champions la saison dernière contre Lyon), je ne sais pas si un autre club pourrait vivre cela. Nous avons franchi de grandes étapes sportives et cela accroche les gens. Ce sont de beaux moments.

L’Athlétique: Quels clubs s’intéressaient à vous ?

Bonmati:Je préfère garder ça pour moi. Je n’ai pas besoin de découvrir les offres d’autres clubs. Je sais que j’ai reçu des offres de plusieurs clubs et j’en suis reconnaissant. Avec le Barça, nous avons trouvé un accord qui nous rend sereins et fiers. C’est ce qui m’a poussé à rester ici, en plus du sentiment que j’ai pour le Barça.



Bonmati avec son Ballon d’Or en octobre dernier (Franck Fife/AFP via Getty Images)

L’Athlétique: Votre agent vous a dit que Chelsea était prêt à payer votre clause libératoire de 3 millions d’euros. Il y a eu des rumeurs d’intérêt de la part de Lyon. Le Barça a fait un effort financier important pour vous garder. Comment garder les pieds sur terre quand on voit qu’on peut choisir où aller ?

Bonmati: J’accorde de la valeur à tout ce qui m’arrive. Je suis privilégiée. J’ai le pouvoir de décider où je veux être. C’est le résultat de beaucoup de travail. J’ai travaillé très dur et j’ai aussi beaucoup souffert.

J’ai toujours les pieds sur terre. Je suis une personne qui prend ces conversations très en interne avec mes proches et mon agent, Cristian (Martin). Je me laisse toujours aider par des gens qui me connaissent bien, mais la décision sera toujours la mienne. J’ai la personnalité pour le faire, mais j’essaie d’écouter les gens qui m’aiment.

L’Athlétique: Votre lien avec Sant Pere de Ribes (où Bonmati a grandi) et la Catalogne a-t-il également été important dans votre décision ?

Bonmati : Je suis un homme d’une petite ville et je suis au Barça depuis 13 ans. Cela peut sembler être ma zone de confort. Tout cela est important, mais le plus important est le niveau de football de l’équipe pour laquelle je veux jouer. Je suis une personne ambitieuse et je veux continuer à gagner.

Le Barça est une équipe gagnante qui se bat pour tout chaque année. Nous avons remporté trois Ligues des Champions sur cinq finales jouées. C’est incroyable. Je ne sais pas si, aujourd’hui, un autre club pourrait me donner ce que le Barça me donne sur le plan sportif.



Bonmati célèbre le premier but de la finale de la Ligue des champions de la saison dernière à San Mames (Alex Caparros – UEFA via Getty Images)

Je me sens privilégié d’être chez moi, d’avoir mes proches près de moi et d’avoir la chance de grandir dans un grand club qui a fait de moi le joueur que je suis aujourd’hui.

L’Athlétique: Lorsque vous avez commencé à jouer au football organisé à l’âge de sept ans, auriez-vous pu imaginer accomplir ce que vous avez déjà accompli ?

Bonmati: Honnêtement, non. Je l’ai trouvé au fur et à mesure. J’ai fait mon chemin. Je ne m’imaginais pas devenir joueur professionnel avant l’âge de 17 ans. J’étais au Barça B et j’ai vu que le club commençait à investir dans la construction d’une équipe première professionnelle. Je me suis battu et ma tête m’a poussé à travailler dur et à ne jamais abandonner. Mais je n’y suis pas parvenu seul, je suis reconnaissant envers les personnes qui m’ont rendu meilleur.



L’Athlétique: Vous parlez d’un travail extrêmement dur. Avez-vous appris à apprécier ce processus ?

Bonmati: J’ai fait un changement assez important. Avant, je souffrais beaucoup et je voulais tout contrôler. Maintenant, je ne suis plus comme ça, même si je ne changerai jamais complètement. Je suis comme je suis. L’année dernière, j’ai appris à profiter davantage de chaque instant. Cela me donne de la tranquillité d’esprit, de savoir que je m’améliore en tant que joueur, en tant que personne. Au final, on grandit aussi (rires) et on apprend à profiter des moments qui sont parfois éphémères.





Bonmati a fait ses débuts au Barça en 2016 (Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto via Getty Images)

L’Athlétique: En tant que personne ambitieuse dans un club comme le Barça, que ressentez-vous d’être dans un championnat qui est en dessous de son niveau ?



Bonmati: Si j’avais commencé à regarder la Liga F, sans prendre en compte le Barça, je ne serais pas resté ici. C’est clair comme ça. C’est triste de voir comment d’autres championnats nous dépassent à une vitesse incroyable alors que nous avons le potentiel pour être un championnat de haut niveau – grâce aux succès du Barça et de la sélection nationale.

Si, malgré ces atouts, nous n’avons pas un championnat suffisamment important, il faut s’en rendre compte. Nous stagnons, la situation ne s’améliore pas. Nous n’avons même pas de sponsor (principal) dans le championnat. Quel intérêt porte-t-on à ce championnat ? Qui gère ce championnat ? Peut-être devrions-nous être plus humbles, prendre l’exemple du championnat anglais (WSL) et voir comment ils font les choses. Et c’est pareil pour l’équipe nationale. Si les changements ne se produisent pas, c’est le signe que les personnes qui dirigent ce championnat ne sont pas intéressées à aller de l’avant.

L’Athlétique: Qu’espériez-vous voir changer ?



Bonmati : Si je commence, je ne finirai jamais – et je suis sûr que je laisserai de côté beaucoup de choses. Nous devons nous battre pour que ce soit un championnat plus compétitif, ce qui signifie moins d’équipes. Nous devons regarder les championnats exemplaires en Europe et voir combien de matches ils jouent.

Nous sommes la ligue qui joue le plus de matchs. Quand des joueurs évoluant en Espagne vont en équipe nationale, que ce soit avec l’Espagne ou avec d’autres équipes, nous sommes les plus défavorisés du monde.



L’Espagne a battu l’Angleterre 1-0 et a remporté la Coupe du monde en août 2023 (Elsa – FIFA via Getty Images)

Qui se soucie de nos performances pour que nous puissions briller à chaque match ? Aux Jeux olympiques, nous sommes arrivées épuisées car nous avions terminé la ligue le 15 juin (l’Espagne a ensuite également joué deux matches avant le début du tournoi olympique le 25 juillet). Les États-Unis sont allés aux Jeux olympiques à mi-chemin de la compétition de la NWSL. Cela fait de nous des petites joueuses.

L’Athlétique: Il y a eu d’autres moments difficiles, comme ce qui s’est passé après la Coupe du monde en 2023 (Luis Rubiales a embrassé l’attaquante espagnole Jenni Hermoso sur les lèvres lors de la cérémonie de remise des médailles après avoir battu l’Angleterre en finale, déclenchant un drame avec des attitudes épouvantables envers le football féminin) et les luttes des joueuses espagnoles pour de meilleures conditions. Selon vous, quel a été le moment le plus difficile de tout le processus ?

Bonmati : Il n’y a jamais de moment de calme ici. On ne peut pas juste jouer au football et c’est tout. Il y a toujours des choses, on voit que les choses ne sont pas bien faites. Je ne peux pas isoler le moment le plus dur car il y en a eu beaucoup. Il y a beaucoup d’usure et il y a encore plus d’usure quand on voit qu’il y a encore beaucoup à faire.

L’Athlétique: Parlons football. Ces deux dernières années, on vous a vu jouer plus près de la surface. Vous sentez-vous plus à l’aise là-bas ?

Bonmati: Absolument. Je suis plus dangereux près de la surface que loin. Le fait que je puisse être plus proche de la fin des situations fait de moi un meilleur joueur ; je peux aider mes coéquipiers, et ils peuvent m’aider à être meilleur. Jouer là-bas fait de moi un meilleur joueur.

L’Athlétique : Vous êtes à nouveau nominé pour le Ballon d’Or. Qu’est-ce que cela représente pour vous ? Quel souvenir gardez-vous de la cérémonie de l’année dernière ?

Bonmati: C’était une journée unique que j’ai pu partager avec des gens proches de moi. Quand j’étais petite, je me souviens de voir Lionel Messi soulever le Ballon d’Or presque tous les ans et soudain, on se retrouve là, avec la crème de la crème du football. Je suis fière d’être à nouveau nominée. Cela en dit long sur le grand travail qui a été fait cette année.

L’Athlétique: Comment décririez-vous l’art de la « llegada » (arriver au bon moment dans la surface de réparation) ?



Bonmati:Soit tu l’as, soit tu ne l’as pas. C’est un aspect du jeu auquel je joue depuis que je suis enfant. J’ai grandi avec ça.

Je me considère comme un joueur très habile qui se déplace bien dans les petits espaces. Ces dernières années, j’ai amélioré ma finition et mon efficacité dans les derniers mètres en accélérant le jeu, que ce soit en poussant le ballon ou en pénétrant dans les espaces. J’essaie d’être un joueur complet. Et les coéquipiers que j’ai ici font de moi un meilleur joueur. Nous comprenons tous le même style de jeu et cela aide beaucoup. Nous nous entraidons.

L’Athlétique: Quelles facettes du jeu appréciez-vous le plus ?

Bonmati : J’aime beaucoup recevoir entre les lignes. Je peux accélérer le jeu en poussant avec le ballon, c’est quelque chose qui me distingue. Là, je peux trouver la dernière passe ou la passe avant la passe décisive, ce qui facilite la tâche à un autre joueur pour faire la passe décisive. J’aime aider à trouver ces espaces cruciaux.



L’Athlétique: Et à la maison ? Comment se détendre quand la porte est fermée et les rideaux tirés ?



Bonmati: (Rires) Je n’ai pas beaucoup de temps. Ces dernières années, ce qui me manque, c’est de prendre des vacances. C’est important de se déconnecter complètement et de recharger ses batteries, mais c’est quelque chose que les joueurs des équipes qui jouent partout n’ont pas.

Je voudrais critiquer le calendrier et toutes les organisations qui, selon moi, devraient davantage s’occuper des joueurs. J’essaie de tirer le meilleur parti du temps dont je dispose. Il y a des moments où je lis plus et d’autres où je lis moins. J’essaie de faire des choses qui me font du bien, comme retrouver mes amis de toujours sur la place de ma ville. Ce sont des choses que j’aime, qui me rendent heureuse, qui me distraient et me rappellent l’Aitana que j’ai toujours été.

(Photo du haut : Getty Images. Conception visuelle : Eamonn Dalton)