EXCL: Mike et Esther “effrayants” de Coronation Street cachent un énorme secret révèle Harriet Bibby

La star de CORONATION Street, Harriet Bibby, taquine Mike et Ester pourrait être “dangereux” car les fans sont “sceptiques”.

Les téléspectateurs se méfient de Mike (Tom Lorcan) et Esther Hargrave (Vanessa Hehir) depuis qu’ils ont honoré nos écrans.

Harriet taquine les rebondissements dans l’histoire de Mike et Ester[/caption]

Les téléspectateurs se méfient des nouveaux arrivants Mike et Ester[/caption]

Aaron veut utiliser l’argent pour payer le traitement de réadaptation de son père[/caption]

Le couple marié donne à Summer et Aaron 10 000 £ en échange de leur bébé.

L’argent allait payer le traitement de réadaptation du père alcoolique d’Aaron, Eric Sandford (Craig Cheetham).

Dans des scènes récentes, Mike et Ester ont demandé à Summer d’emménager avec eux pour se rapprocher de leur enfant à naître.

Les téléspectateurs savent que Summer a fait une fausse couche, mais hésitent à le dire à Mike et Ester pour ne pas les décevoir.

Mais sont-ils aussi authentiques qu’ils le paraissent ?

Certains fans, Esther, pourraient être la vraie mère de Summer.

La mère biologique de Summer est inconnue des téléspectateurs après avoir été adoptée par son père Drew Spellman, décédé d’un cancer.

L’actrice Harriet a déclaré au Sun: “Elle [Summer] est terrifiée à l’idée de les laisser tomber parce qu’elle les a rencontrés et sympathise avec eux et sait qu’ils forment en fait un bon couple et Ester veut tellement aimer un enfant.

Elle a ajouté que les sonnettes d’alarme ont commencé à sonner pour Aaron, ce qui provoque un conflit avec Summer – Aaron a-t-il raison de se méfier ?

L’actrice a poursuivi: “Il y a quelques rebondissements dans l’histoire avec Mike et Ester. Il y a tellement de moments où il peut y avoir un peu de doute ou un peu de suspicion…

“N’importe qui peut être dangereux dans cette rue, vous ne savez pas vraiment à qui faire confiance.”

Les téléspectateurs s’inquiètent pour Summer alors qu’ils se méfient de Mike et Ester.

S’adressant à Twitter, l’un d’eux a déclaré: “Eh bien, c’est Summer mort et enterré dans le jardin alors, pourquoi accepteriez-vous d’emménager?! #corrie.

Un autre a écrit : « Summer, tu devrais juste leur dire. Tu vas avoir tellement d’ennuis.

Un troisième a écrit: “J’ai peur de penser à ce que Mike et Esther feraient s’ils découvraient qu’elle mentait.”

Un quatrième a commenté: “Creepy Esther et Mike retiennent Summer en otage quand ils découvrent ce qui s’est passé avec le bébé.”

L’acteur d’Aaron, James, a déclaré au Daily Star: “Peut-être que Mike et Ester ont d’autres intentions, mais peut-être pas. Il faudra voir.

Daniel Brocklebank, qui joue le vicaire Billy, a ajouté: «Il y a quelque chose d’un peu sinistre à leur sujet, je pense.

“Beaucoup de leurs scènes sont sans moi, donc c’est intéressant de voir ça se dérouler en tant que spectateur.

“Mais il y aura beaucoup de rebondissements avant la fin des scénarios.”

Les fans devront attendre et voir s’il y a plus à Esther et Mike que ce qui saute aux yeux.

Coronation Street est diffusé les lundis, mercredis et vendredis à 20h sur ITV1 et diffusé sur ITVX.