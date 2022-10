EXCL La star de The Crown se sépare de sa femme pop star – alors que sa nouvelle petite amie actrice est révélée

L’acteur de THE Crown and Primeval Andrew Lee Potts et la star du groupe de filles des années 90 Mariama Goodman ont mis fin à leur mariage après 8 ans – après qu’Andrew a confirmé qu’il était maintenant dans une relation sérieuse avec une actrice nommée Katie Sheridan.

L’acteur s’est rendu public sur les réseaux sociaux avec sa nouvelle petite amie et dit que Katie le fait “beaucoup sourire”.

Jean Rogers

Twitter

L'acteur s'est extasié sur sa nouvelle petite amie dans un joli cliché du couple posté sur son Instagram

Andrew et Mariama, qui faisaient partie du groupe de filles Honeyz des années 90, ont deux enfants ensemble et ont été vus pour la dernière fois sur les réseaux sociaux en 2020.

L’acteur, qui devrait jouer aux côtés d’Henry Cavill dans la prochaine série de Netflix Le sorceleur, et Katie semblent n’avoir commencé à se fréquenter que plus tôt cette année.

Andrew a rendu public leur relation en février de cette année et a également publié des clichés de leurs premières vacances ensemble en juillet.

S’adressant à Instagram, l’acteur de The Crown a récemment partagé une douce photo de lui-même avec Katie lors d’une récente première de film pour son dernier film Give Them Wings.

Il a légendé le post : “Très fière d’être aux côtés de cette merveilleuse femme @KatieSheridan3, donne une performance fantastique dans ce film.”

Il a poursuivi: “Tapis rouge – Donnez-leur des ailes. Félicitations à tous les participants et ravi de vous voir hier soir. #Me&mylady.

Le message aimant montrant son intérêt amoureux pour la nouvelle actrice a laissé les fans légèrement confus.

Un fan a écrit: “Je pense qu’il me manque des informations.”





Un autre a ajouté: “D’après ce que je peux dire, Andrew a dû se séparer de sa femme parce qu’il a été très amoureux de Katie. Mariama et lui ne se suivent plus sur les réseaux sociaux.

Malgré la confusion, d’autres fans étaient ravis de voir Andrew avec son nouvel amant.

L’un d’eux a écrit: “Je vous souhaite le meilleur.”

Un autre a fait écho: “J’espère que vous serez toujours heureux ensemble.”

Tandis qu’un autre a commenté : « Vous êtes tous les deux adorables.

Andrew – qui était autrefois fiancé à la chanteuse du S Club 7 Hannah Spearitt – a décrit leur escapade romantique comme «spéciale». Il a également déclaré que Katie le faisait “beaucoup sourire”.

Mariama Goodman est une chanteuse britannique. Elle est célèbre pour être membre du groupe de filles Solid HarmoniE and the Honeyz.

Andrew et Mariama ont commencé à se fréquenter en 2014 et se sont mariés la même année, mais ne se sont pas séparés et ne se sont pas suivis sur les réseaux sociaux.

Le couple a une belle-fille née de Mariama en 2011 et ils partagent un fils Grayson, né le 17 août 2016.

Le Sun a contacté un représentant d’Andrew pour un commentaire.

Instagram

Andrew a partagé une adorable photo du couple lors de leurs premières vacances ensemble

Twitter

Andrew et Mariama ont commencé à se fréquenter en 2014 et se sont mariés la même année, ils partagent un fils ensemble