EXCL Inside Strictly star des incroyables rénovations de la maison de Tony Adam alors qu’il transforme une maison de 3,5 millions de livres sterling en un manoir de DIX chambres

La star de STRICTLY, Tony Adams, est sur le point de transformer son manoir de 3,5 millions de livres sterling en une propriété de DIX chambres avec piscine.

L’ancien capitaine anglais, qui a quitté Strictly Come Dancing le mois dernier en raison d’une blessure subie lors de l’émission, prévoit d’agrandir son manoir de campagne pour créer suffisamment de chambres pour presque accueillir une équipe de football.

Getty – Contributeur

L’ex-footballeur Tony Adams[/caption]

La légende d’Arsenal, âgée de 56 ans, est sur le point de convertir ses écuries en une annexe de deux chambres avec des lits king-size.

Son impressionnante maison compte déjà huit chambres, un grand hall d’entrée, un bureau et une salle de cinéma, sans oublier un vaste jardin et une cave.

Et ce n’est que l’intérieur. Tony partage sa maison avec sa femme Poppy Teacher, une héritière du whisky et cinq enfants. Tony est le père d’Amber et Oliver de son premier mariage et partage trois enfants avec Poppy.

Mais son impressionnante demeure ne s’arrête pas là. A l’extérieur, Tony bénéficie d’une piscine, d’un paddock, d’un court de tennis et est implanté sur 5 hectares.

Une source a déclaré: “Lui et sa femme Poppy Teacher ont officiellement demandé au conseil local un permis de construire pour convertir la dépendance, maintenant une salle de billard, en un logement auxiliaire séparé.”

L’ajout: “Le rez-de-chaussée aurait son propre hall d’entrée, son salon, sa salle à manger, sa balustrade en verre et sa cheminée pour des nuits d’hiver agréables avec deux chambres en suite au premier étage.”

Tony a acheté la propriété en 2002 après avoir raccroché ses crampons après une carrière de footballeur de 19 ans.

L’année prochaine, le conseil décidera de donner le feu vert à la conversion de l’écurie de Tony et pour l’instant, il n’y a pas eu d’objection de la part des voisins.

Pendant l’émission, la routine de strip-tease Full Monty de Tony a vu les chiffres d’audience de Strictly grimper à plus de 8,3 millions lorsqu’il a interprété une samba sur You Sexy Thing avec sa partenaire Katya Jones.

Et même s’il n’était pas étranger à être en bas du classement, Tony a été contraint d’arrêter suite à une blessure la veille de la danse contre Tyler West et la pro Dianne Buswell.

Getty – Contributeur

Tony Adams au sommet de sa carrière de footballeur[/caption]

Inconnu, clair avec bureau photo

Tony Adams entouré de sa famille[/caption]