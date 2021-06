‘EXCITÉ’ Le prince Harry et Meghan Markle « ont présenté la reine à bébé Lilibet lors d’un appel vidéo après leur retour de l’hôpital », selon des sources.

Lilibet « Lili » Diana Mountbatten-Windsor est née vendredi à Los Angeles – et a été nommée en hommage à Sa Majesté et à la princesse Diana.

Des sources suggèrent que les responsables du palais de Buckingham n’étaient pas au courant de la naissance de Lilibet Diana Mountbatten-Windsor Crédit : AFP

On ne sait pas si la reine était au courant de l’annonce du bébé devant le public Crédit : AFP

Meghan et Harry ont nommé leur petite fille en l’honneur de la reine et de Diana Crédit : Getty

Après leur retour de l’hôpital, les Sussex ont présenté la grand-mère de Harry à son homonyme via un appel vidéo, a-t-on dit.

Meghan et Harry ont annoncé au monde dimanche soir que leur fille était arrivée deux jours plus tôt, écrivant sur leur site Web Archewell.

Une source a déclaré à People : « Ils étaient très excités et avaient hâte de partager l’arrivée de leur fille. »

Mais les critiques ont critiqué le choix du nom de Meghan et Harry comme « grossier » et « dégradant » envers la reine.

Angela Levin a critiqué le mouvement sentimental – suggérant qu’il exploite « un surnom très privé ».

Elle a déclaré à Good Morning Britain : « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée – je pense que c’est assez impoli envers Sa Majesté Sa Reine.

« C’était un surnom très privé de son mari qui n’est pas mort depuis très longtemps.

« Le prince Charles n’aurait jamais songé à appeler sa mère Lilibet. »

La reine a reçu son surnom de son grand-père, le roi George V, qui a plaisanté en disant qu’elle ne pouvait pas prononcer son nom Elizabeth lorsqu’elle était enfant.

Le mari de Sa Majesté, le prince Philip, a ensuite adopté le nom lui-même et a été l’une des rares personnes à l’utiliser régulièrement.

Mme Levin a déclaré à propos du nom privé: « Nous savions ce que c’était mais c’était son nom – [the Duke of Edinburgh] Je voulais ce nom pour elle, c’était un nom spécial, je pense que c’est assez humiliant, je le crois vraiment.

Elle a ajouté qu’Harry « avait mentionné à sa grand-mère » qu’il allait donner son nom à sa fille – « mais je vous parie qu’il n’a pas dit que je choisirais Lilibet ».

Dean Stott, un ami du couple, a également déclaré à People : « Lili devient la quatrième génération de femmes incroyables et fortes de la famille, derrière Meghan, Diana et sa majesté la reine.

« Harry et Meghan ont maintenant toute leur famille. C’est le moment pour eux d’être dans l’instant. »

Le magazine était auparavant un espace où les amis les plus proches de Meghan ont révélé des secrets aux médias.

Il a également été suggéré que bien que la reine ait reçu un avertissement préalable, les responsables du palais étaient dans l’ignorance de l’annonce de la naissance dimanche soir.

Des sources suggèrent que les responsables du palais de Buckingham n’ont pas été informés de la naissance de Lilibet Diana Mountbatten-Windsor – et ne l’ont découvert qu’à 17 heures avec le reste du monde.

Meghan a donné naissance à sa fille à Los Angeles vendredi Crédit : AFP

Les Sussex avec leur premier-né, Archie Crédit : PA : Association de la presse

Ce n’est qu’à 18h34 – plus d’une heure et demie après l’annonce de Meghan et Harry – que la famille royale a publié une déclaration de bonne volonté sur la bonne nouvelle.

Le palais a refusé de discuter du moment où la reine a été informée de l’arrivée en toute sécurité de son dernier arrière-petit-enfant – ou si elle a été informée du nom de Lili.

L’expert royal Richard Fitzwilliams a déclaré au Sun: « ‘J’espère que l’hommage évident à la reine est l’aube d’une ère de réconciliation et de guérison. »

Dans un communiqué, Harry et Meghan, qui ont un fils de deux ans, Archie, ont déclaré : « Le 4 juin, nous avons été bénis par l’arrivée de notre fille, Lili.

«Elle est plus que ce que nous aurions pu imaginer, et nous restons reconnaissants pour l’amour et les prières que nous avons ressentis à travers le monde.

« Merci pour votre gentillesse et votre soutien continus pendant cette période très spéciale pour notre famille. »

Un porte-parole a déclaré que la maman et le bébé étaient « en bonne santé et bien ».

Meghan a choisi l’hôpital Santa Barbara Cottage plutôt que le populaire centre médical Cedars-Sinai à Los Angeles.

Le porte-parole a poursuivi: « Lili s’installe maintenant à la maison. » Ils ont confirmé : « Lili porte le nom de son arrière-grand-mère, Sa Majesté la Reine, dont le surnom familial est Lilibet.

« Son deuxième prénom, Diana, a été choisi pour honorer sa défunte grand-mère bien-aimée, la princesse de Galles. »

Leur fille a été nommée Lilibet d’après le surnom familial de la reine Crédit : PA