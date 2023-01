Excité et nerveux pour la Coupe du monde masculine de hockey FIH : Abhishek

Un ajout relativement nouveau à l’équipe indienne, le jeune attaquant Abhishek est prêt à faire bonne impression lors de la Coupe du monde masculine de hockey FIH Odisha 2023 Bhubaneswar-Rourkela, à partir du 13 janvier.

Le joueur de 23 ans, qui a fait ses débuts lors de la saison précédente de la FIH Hockey Pro League, a déclaré: “Jouer pour l’Inde lors d’une Coupe du monde à domicile est un rêve devenu réalité pour moi.”

“Il y a beaucoup d’excitation, mais en même temps, je suis un peu nerveux aussi. Ce ne sera pas seulement ma première Coupe du monde, mais aussi ma première expérience devant un public immense. Les gens d’Odisha sont très passionnés par le hockey, et ce sera une belle expérience pour moi de jouer devant eux”, a-t-il ajouté.

Le parcours de hockey d’Abhishek a commencé à Sonepat, Haryana, à l’âge de 11 ans, lorsqu’il a vu ses amis pratiquer ce sport dans son école. Le fils d’un homme de l’armée a perfectionné ses compétences auprès de son professeur et entraîneur Shamsher Singh.

“Après avoir commencé mon école, j’ai été sélectionné à l’Académie nationale de hockey de Delhi, et après avoir joué pour Haryana dans les championnats nationaux entre 2013 et 2015, j’ai obtenu ma convocation pour le camp junior”, a-t-il déclaré.

Abhishek faisait partie de l’équipe indienne qui a remporté la Coupe d’Asie U-18 2016 au Bangladesh. Il a marqué le but de la victoire lors de la victoire 5-4 de l’équipe contre les hôtes en finale. Cependant, l’attaquant n’a pas pu progresser davantage et a été exclu du camp national junior. «J’ai raté l’équipe de la Coupe du monde junior 2016 car j’étais relativement jeune et j’ai été exclu du camp national junior. Ce fut une grande déception pour moi”, a-t-il déclaré.

Près de trois ans plus tard, le travail acharné d’Abhishek a porté ses fruits puisqu’il a été convoqué pour le camp national senior après avoir aidé la Punjab National Bank à terminer troisième au 1er championnat national interdépartemental masculin senior Hockey India 2021. Avec six buts à son actif, il était le deuxième meilleur buteur du tournoi.

“Ces trois années ont été difficiles pour moi, mais mon entraîneur et le département m’ont soutenu tout au long. Ils m’ont aidé à rebondir après cette phase difficile. Et après avoir eu une bonne saison nationale en 2021, j’étais confiant d’être sélectionné pour les problèmes de base”, a déclaré Abhishek.

Le joueur de Haryana faisait partie intégrante de l’équipe indienne qui a terminé troisième de la FIH Hockey Pro League 2021/22 et la médaille d’argent aux Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022.

À seulement quatre jours de la Coupe du monde, Abhishek a déclaré : « Après les Jeux du Commonwealth, ma famille espère maintenant une médaille à la Coupe du monde. Tout le pays l’espère. Je crois que nous sommes pleinement préparés pour relever le défi et nous ferons de notre mieux pour rendre notre pays fier.”

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)