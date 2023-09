Excitation parmi les coureurs vétérans pour le 18e semi-marathon Vedanta Delhi

La 18e édition du semi-marathon Vedanta Delhi approche à grands pas et les coureurs de diverses parties de la capitale nationale se préparent pour le jour de la course (15 octobre). Il y a beaucoup d’enthousiasme parmi les coureurs participants, et surtout parmi ceux qui pratiquent depuis plusieurs années.

Sumant Kumar, qui participe au semi-marathon Vedanta Delhi depuis plus de 15 ans, a déclaré : « Pour un passionné de course à pied, toute opportunité de se lancer et de courir avec d’autres coureurs est amusante. Nous sommes plusieurs amis et nous restons en contact et planifions nos courses, et c’est une autre occasion pour nous de nous rencontrer et de nous encourager mutuellement, de parler fitness.

L’homme de 57 ans, ingénieur et athlète de ses années d’école, a noté que la forme physique était la principale raison pour laquelle il s’est mis à courir à plein temps au cours de ses années de formation. «Je voulais rester en forme, puis j’ai réalisé que j’aimais beaucoup ça et que j’étais capable de maintenir mon rythme et mon endurance sur une longue distance. Je pensais que ce serait la meilleure façon de faire de l’exercice et de ne pas dépendre d’un partenaire ou d’une équipe.

Pendant ce temps, Anil Gulati, qui a couru son premier semi-marathon de Delhi en 2006 et qui a été présent sur la ligne de départ chaque année depuis, a déclaré : « La course à pied est un sport qui grandit et il n’y a pas de barrière d’âge, c’est donc la meilleure partie. . Une autre chose que j’aime dans le semi-marathon Vedanta Delhi, c’est qu’il nous permet de courir au milieu de la route de la ville et de regarder les monuments d’un point de vue très différent. Vous voyez Delhi sous un angle très différent, et l’un des meilleurs aspects pour moi est que vous vous faites des amis. Il a ajouté : « Il n’y a pas de perdant dans la course à pied et chaque pas que vous faites est une victoire. »

Un autre coureur vétéran, Amit Gupta, dit qu'il se sent toujours très heureux le jour de la course, car l'événement rassemble des gens de tous les coins de la ville et du pays, créant ainsi une atmosphère vibrante, au moment même où l'hiver commence à s'installer. dossard (numéro de dossard – 2222) qu'il a reçu à l'occasion du 10e anniversaire de la course, Amit a expliqué pourquoi il est passionné par la course à pied : « La culture de la course à pied s'est beaucoup améliorée au cours des deux dernières décennies et elle continue de croître à un rythme rapide. rythme. L'entraînement pour le marathon et la course aussi, tous deux sont très agréables et permettent de rester dans une discipline avec beaucoup d'émotions. Et le mieux, c'est que vous pouvez le faire seul, tout ce dont vous avez besoin c'est d'une paire de chaussures et du chemin à parcourir.

Le semi-marathon Vedanta Delhi aura lieu le 15 octobre 2023. Inscription pour toutes les catégories de courses physiques — semi-marathon, Open 10K, Great Delhi Run (environ 4,5 km), course pour seniors (environ 2,5 km) et champions avec La course pour personnes handicapées (environ 2,5 km) est ouverte jusqu’à 23 h 59 le vendredi 22 septembre 2023 ou jusqu’à ce que les places soient remplies, selon la première éventualité.