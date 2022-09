Excitation, adrénaline, nervosité : ce que ressentent les Canadiens le premier jour d’école

La plupart des protocoles COVID-19 étant largement retirés des écoles cet automne, les élèves de la maternelle au Gr. 12 se déposent dans des salles de classe qui rappellent beaucoup plus les temps pré-pandémiques. Élèves, parents et enseignants nous parlent de la rentrée scolaire, partagent leurs pensées et nous disent ce qu’ils attendent avec impatience pour l’année à venir.

Aysha Yaqoob, Régina

Les principales priorités de l’enseignante de Regina Aysha Yaqoob au début de cette année scolaire sont de se concentrer sur la santé mentale des élèves et d’établir des liens solides avec les élèves. (Matt Duguid/CBC)

Pour Aysha Yaqoob, la préparation des années scolaires précédentes impliquait généralement des plans de cours, des règles et des documents d’attentes, et l’assemblage de documents pour se connaître. Cette année, l’enseignante d’anglais du secondaire a commencé par établir et raviver des liens avec ses élèves et en mettant l’accent sur la santé mentale des élèves – en veillant à ce que les élèves sachent qu’ils sont une priorité pour elle et pour leur école de Regina.

“Les dernières années à l’école ont été difficiles pour tant d’élèves, ainsi que pour le personnel, et je me concentre donc vraiment sur le retour de la joie dans notre classe”, a-t-elle déclaré jeudi, peu après la cloche de fin de journée. a sonné le premier jour de cours des élèves.

Alors que la journée s’est accélérée pour Yaqoob, elle a terminé la journée scolaire heureuse d’être à nouveau aux côtés des élèves et des collègues en personne et d’entendre l’interphone bourdonner toute la journée avec des annonces sur les activités parascolaires, comme le football et les entraînements de football.

REGARDER | Le pédiatre et parent Dr Ayisha Kurji sur les considérations de santé alors que les élèves retournent à l’école : C’est la 3e année scolaire qui commence sous l’ombre de la pandémie. Qu’est-ce qui a changé et que faut-il surveiller en Saskatchewan? Le pédiatre et parent, le Dr Ayisha Kurji, en parle, et plus encore, sur CBC News Network.

Bien que Yaqoob reste un peu nerveuse à l’idée de garder ses élèves en bonne santé et en sécurité cette année, elle se sent à l’aise avec la liste de mesures déjà familières aux éducateurs, y compris le masquage en cas de besoin, la distance “du mieux que je peux” et le maintien d’une bonne hygiène des mains, a-t-elle noté.

“C’est le premier jour en ce moment : je sais qu’il y a beaucoup d’énergie, beaucoup d’adrénaline dans le corps de tout le monde, mais il y a aussi un peu d’anxiété et de nervosité. [from some students]”, a reconnu Yaqoob.

“C’est juste une sorte d’aide pour équilibrer les étudiants [to] se sentir en sécurité dans l’espace et revenir, en quelque sorte, à la routine des choses pré-pandémiques.”

Diana Dacosta, Montréal

Alycia Dacosta a réussi sa première journée de Gr. 1 à Montréal, diplômée dans la cour d’école avec «les grands enfants» et se faisant de nouveaux amis, a déclaré sa mère Diana Dacosta. (Soumis par Diana Dacosta)

Diana Dacosta et sa fille Alycia se sentaient un peu inquiètes à l’idée que le jeune commence Gr. 1 le 26 août.

D’une part, cela signifiait que l’enfant de six ans rejoignait “les grands enfants” dans la cour principale à la récréation plutôt que de jouer dans la zone de la maternelle bouclée. Que les meilleurs amis du jeune timide aient été affectés à d’autres classes de première année était également une préoccupation.

Plus tard dans la soirée, le parent montréalais a ressenti un certain soulagement lorsque la jeune Alycia a raconté une première journée réussie.

“Elle m’a dit qu’elle avait de nouveaux amis [and] qu’elle joue toujours avec ses vieux amis dans la cour d’école, donc j’étais un peu moins inquiet », a déclaré Dacosta. « Elle est toute heureuse parce que c’est une gros fille.”

La maman de deux enfants, dont la fille cadette entre en maternelle en septembre prochain, espère que cette rentrée “sera mieux maîtrisée que l’année dernière”. Elle veut que les fermetures soudaines de salles de classe et le passage à l’apprentissage à la maison appartiennent au passé. À ce stade, elle se sent bien, grâce à une communication claire avec l’école.

“Quand j’envoie [school staff an] e-mail, je sais que j’aurai une réponse dans la prochaine heure et je suis donc assez confiant que ça va être une bonne année”, a déclaré Dacosta.

Subashini Thangadurai, Calgary

Subashini Thangadurai, étudiante à Calgary, a admis avoir ressenti de la nervosité dès le premier jour. ‘Même si je suis en Gr. 11, je les ressens encore », a-t-elle déclaré. (Youna Ahn)

“Revenir à la normale” était un thème commun qui a traversé l’expérience de début d’école pour Subashini Thangadurai.

Le Gr. Les deux premiers jours de 11 élèves, jeudi et vendredi, ont été remplis de visages souriants d’amis, de camarades de classe qui étaient maintenant plus à l’aise de se réunir lors d’une assemblée scolaire et d’enthousiasme d’enseignants désireux d’apprendre en personne pendant une année. Le retour de plus de clubs, d’activités parascolaires et d’événements est ce qui enthousiasme personnellement Thangadurai – et elle a également entendu les mêmes choses de la part de ses pairs.

“Je suis vraiment ravi de lancer Earth Club.… Je pense qu’il y aura tellement plus d’implication des étudiants cette année. J’ai l’impression que les gens veulent vraiment faire partie de quelque chose”, a noté le 16-year-old -old, qui pense que la pandémie a contribué à créer un plus grand sentiment de communauté dans son école de Calgary.

Bien qu’elle ressente une certaine nervosité au premier jour, Thangadurai a déclaré qu’elle était “à l’aise dans le nouvel environnement” avec moins de restrictions, bien qu’elle ait noté que les étudiants naviguaient en effet dans un étrange changement culturel après le masquage, l’évolution des directives et l’imprévisibilité de ces dernières années.

“COVID est toujours un peu inquiétant, comme s’il serait toujours là. Je pense que beaucoup de mes pairs le ressentent aussi”, a-t-elle déclaré.

Abishek Prasath, Régina

Régina Gr. Abishek Prasath, élève de 9 ans, attend avec impatience tout ce qui concerne le début du lycée en personne, y compris la socialisation et la participation à des activités parascolaires. (Jessie Anton/CBC)

Début Gr. 9 en personne avait Abishek Prasath débordant d’enthousiasme et d’optimisme jeudi, compte tenu des périodes de scolarité en ligne que le jeune de 14 ans a connues depuis que sa famille a quitté le Qatar pour s’installer au Canada en 2020, au début de la pandémie.

Malgré une pointe de nervosité lors de son premier jour de lycée, “je veux être avec des gens et les gens veulent être avec moi, parce que je plaisante un peu”, a expliqué le papillon social autoproclamé.

“[Remote learning] ne fonctionne pas pour moi. Alors venir ici, retourner à l’école, tout est tellement incroyable.”

Le plan de jeu de l’adolescent ensoleillé cette année comprend se faire de nouveaux amis, obtenir de bonnes notes et « embrasser le parcours du lycée », notamment en visitant le club de robotique et en essayant les équipes de badminton et de volley-ball.

“J’essaie de l’embrasser pleinement et de profiter du voyage.”

Jasmin Codiaman, Edmonton

Le premier jour de la maternelle de son fils Ezayah, Jasmin Codiaman, une mère d’Edmonton, pensait à la vitesse à laquelle il avait grandi. (Nouvelles de Radio-Canada)

Ezayah Codiaman était pétillant et excité en attendant de se présenter à son école d’Edmonton et de commencer la maternelle, pour la première fois mercredi.

La mère de l’enfant de cinq ans, Jasmin Codiaman, a déclaré que sa propre excitation à propos de ce moment marquant était teintée de pensées sur la rapidité avec laquelle le temps a passé.

“C’est comme s’il n’était qu’un bébé – et maintenant il va à l’école. C’est donc ce que je pense, en ce moment”, a-t-elle déclaré alors qu’ils faisaient la queue aux côtés d’autres élèves et parents dans la cour de l’école.

Andréa Bové, Montréal

L’enseignante montréalaise Andrea Bove était aussi optimiste que ses élèves le premier jour d’école : “Nous sommes ravis d’être de retour, à 100 %.” (Nouvelles de Radio-Canada)

Debout dans une cour d’école bruyante de Montréal mardi matin dernier, Andrea Bove était de bonne humeur, tout comme les élèves qui l’entouraient.

“Je suis ravi que les choses reviennent à la normale – pour pouvoir voir les visages des enfants, pour que les enfants puissent voir mon visage – et juste pour avoir toutes les activités et voyages réguliers programmés et tout. Nous ‘ Je suis ravi d’être de retour, à 100%”, a déclaré le Gr. 6 professeur de français.

“Nous prenons toujours des précautions, évidemment. Je pense que COVID nous a vraiment tous marqués”, a-t-elle ajouté, avant de se dépêcher de rejoindre les étudiants qui défilent dans le bâtiment pour leur premier jour.

“Nous faisons du mieux que nous pouvons… [students] veulent s’amuser et nous ferons de notre mieux pour que l’école soit sûre et amusante pour eux.”