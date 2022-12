Excès de peluches sur les vêtements – Shaw Local

Quiconque fait la lessive connaît la frustration de trouver des peluches sur ses vêtements. Les peluches sont ennuyeuses à trouver et encore plus frustrantes à enlever. Cela peut aussi être pénible à nettoyer, car il a tendance à se répandre partout. De plus, les peluches peuvent endommager les sécheuses si elles ne sont pas enlevées régulièrement.

La charpie est un type de débris qui s’accumule sur les vêtements et autres tissus. Généralement constituées de minuscules morceaux de fibres, les peluches peuvent être disgracieuses et difficiles à enlever. Les peluches sont souvent piégées dans les fibres du matériau, ce qui les rend difficiles à éliminer par des moyens ordinaires.

Suivez ces quelques étapes simples pour enlever les peluches de vos vêtements. Tout d’abord, essayez d’utiliser un rouleau anti-peluches. Ces rouleaux sont recouverts de papier collant qui ramassera les peluches et autres débris de vos vêtements. Vous pouvez également utiliser du ruban adhésif si vous n’avez pas de rouleau anti-peluches. Enroulez simplement le ruban autour de votre main et appuyez dessus sur la zone couverte de peluches. L’adhésivité du ruban aidera à ramasser les peluches.

Une sécheuse surchargée est l’une des principales causes de l’excès de peluches sur les vêtements. Lorsqu’une sécheuse est surchargée, les vêtements n’ont pas suffisamment d’espace pour se déplacer et le filtre à charpie peut se boucher.

Assurez-vous de nettoyer régulièrement le filtre à charpie, surtout après chaque brassée de linge. De plus, essayez de sécher des tissus similaires ensemble et évitez de trop remplir la sécheuse.

Vous avez trouvé vos vêtements couverts de peluches suite à un cycle ? Si tel est le cas, cela peut être dû à une obstruction du système de ventilation. Si l’évent de votre sécheuse est bouché ou obstrué, les peluches s’accumuleront et la machine ne pourra pas se débarrasser de la chaleur et de l’humidité de manière appropriée, ce qui entraînera des peluches emprisonnées dans la sécheuse.

Si vous souhaitez réduire la quantité de peluches sur vos vêtements, commencez par nettoyer et déboucher régulièrement le filtre à charpie après chaque brassée de linge et programmez le nettoyage de l’évent de votre sécheuse professionnelle au moins une fois par an.

