Excès de décès dans l’UE en 2020: ventilation pays par pays de l’impact du COVID-19

Plus de 450000 décès supplémentaires sont survenus dans l’UE entre mars et novembre 2020 par rapport à la même période des années 2016 à 2019, selon les nouvelles données d’Eurostat.

Les décès excédentaires sont le nombre de décès supplémentaires « par rapport à ce que l’on appelle une« base de référence »consistant en le nombre moyen de décès pour un mois donné au cours des quatre années de 2016 à 2019 », a déclaré l’agence de statistique de l’UE.

Le nombre de morts dans les pays de l’UE a commencé à augmenter au printemps de l’année dernière au milieu de la première vague de la pandémie COVID-19.

Le pic de la surmortalité dans les États membres de l’UE est survenu en novembre 2020 alors qu’une deuxième vague plus meurtrière a frappé de nombreux pays.

Dans l’ensemble, la surmortalité dans l’UE était de 8% au-dessus de la moyenne en septembre, 17% au-dessus de la moyenne en octobre et 40% au-dessus de la moyenne en novembre, malgré une baisse entre mai et juillet, les pays ayant contenu la propagation du COVID-19.

Dans certaines régions d’Europe, les données d’Eurostat montrent que les décès étaient beaucoup plus élevés que la mortalité moyenne des années précédentes.

Bien que les données ne distinguent pas la cause du décès, la surmortalité est en grande partie due à la pandémie COVID-19 qui a tué plus de 495000 personnes dans les pays de l’UE et de l’EEE jusqu’en février 2021, selon le Centre européen de contrôle et de prévention des maladies. .

Dans les États membres de l’UE, les décès ont commencé à augmenter en mars, le pourcentage de décès supplémentaires par rapport aux années précédentes ayant augmenté de 13%.

La surmortalité a atteint une moyenne de 25% au-dessus de la moyenne dans les 27 États membres de l’UE en avril, au plus fort de la première vague de la pandémie. Mais cela différait considérablement d’un État membre à l’autre.

L’Italie, qui a été le premier pays européen à être durement touché par les cas de COVID-19, a signalé des décès à 49,4% au-dessus de la moyenne en mars 2020.

En avril 2020, l’Espagne affichait une surmortalité de 79,4% contre seulement 1,3% en Grèce.

La deuxième vague de la pandémie était très différente de la première dans les États membres.

La Pologne a été durement touchée, avec des décès à 97% au-dessus de la moyenne en novembre 2020, la Bulgarie signalant une augmentation de 95% et la Slovénie une augmentation de 91% le même mois.