« Exceptionnellement important pour la planification des soins de santé »

Il est largement admis que l’exposition à la pollution atmosphérique à long terme ou à des concentrations élevées est mauvaise pour la santé. Cependant, de nouvelles recherches révèlent qu’il n’existe peut-être aucun niveau d’exposition sûr. Une nouvelle étude a examiné l’apparition d’un accident vasculaire cérébral ischémique dans certains groupes à risque et a découvert que même une exposition immédiate à de faibles niveaux de pollution atmosphérique pourrait constituer un facteur de risque important, Healio rapports.

Ce qui se passe?

L’étude a utilisé des données de 2011 à 2020 provenant de l’est de la Pologne. Elle a examiné les hospitalisations pour accident vasculaire cérébral ischémique et utilisé les codes postaux résidentiels pour déterminer si les patients étaient exposés à une pollution par des particules fines, au dioxyde d’azote, au dioxyde de soufre, à l’ozone (O3), au benzo(alpha)pyrène et au monoxyde de carbone le jour de leur accident vasculaire cérébral.

Comme Healio expliquél’étude a révélé que le risque d’accident vasculaire cérébral était élevé chez les personnes exposées à divers types de pollution ce jour-là – jusqu’à 2,4 % plus élevé dans le cas de la pollution aux particules fines. Le risque était plus important chez les femmes de moins de 65 ans et les personnes vivant dans des zones où le tabagisme était plus répandu.

En outre, le risque s’accélère rapidement à de faibles niveaux de pollution et se stabilise à des concentrations plus élevées, ce qui signifie que même une petite pollution atmosphérique a un impact important.

« De telles courbes de relation exposition-réponse dans les études environnementales sont essentielles pour évaluer les avantages des politiques de réduction de la concentration de la pollution atmosphérique, ce qui suggère qu’il n’existe pas de niveau de pollution atmosphérique » sûr « », a écrit Michał Święczkowski, MD, de l’Université médicale de Bialystok en Pologne. , et collègues, par Hélio.

Pourquoi est-il important de comprendre les effets de la pollution atmosphérique ?

À l’heure actuelle, partout dans le monde, les gens sont exposés à la pollution de l’air provenant des usines et des centrales électriques – certains sans le savoir, car la pollution peut parcourir de longues distances.

Sachant que même une petite quantité de pollution peut provoquer des accidents vasculaires cérébraux potentiellement mortels, il sera plus facile de créer des politiques visant à prévenir ou à capturer la pollution.

« L’impact à long terme de la pollution atmosphérique sur [cardiovascular diseases] est bien établie dans la littérature scientifique ; cependant, les effets à court terme n’ont pas encore été bien étudiés, notamment en ce qui concerne le smog polonais et l’incidence des accidents vasculaires cérébraux ischémiques dans la région de l’Europe de l’Est », ont déclaré les chercheurs, selon Hélio. « Comprendre ces dépendances est extrêmement important pour la planification des soins de santé et l’allocation des ressources. »

Que puis-je faire contre la pollution ?

Premièrement, vous pouvez réduire vos risques personnels en prêtant attention à la qualité de l’air. Un moniteur de qualité de l’air peut aider, tout comme celui de l’EPA. site web pour suivre les données sur la qualité de l’air. À l’intérieur de la maison, les purificateurs d’air contribueront à protéger votre santé ; à l’extérieur, vous pouvez porter un masque conçu pour filtrer la pollution aux particules fines lors des journées chargées.

Entre-temps, voter pour des candidats pro-environnement qui aidera à contrôler la pollution est la meilleure option pour des solutions à long terme.

