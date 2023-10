Excellentes images trouvées d’horreur sur Shudder

Le V/H/S série a désormais suffisamment de ventilateurs intégrés pour qu’il soit à peine nécessaire de revoir la dernière version. Mais quiconque se sent ambivalent à propos la franchise d’horreur d’images trouvées devrait se faire un devoir de rechercher sa sixième entrée (la huitième, si l’on compte les deux films dérivés), parce que V/H/S/85 est excellente.

Il n’y a jamais eu de pénurie de talents associés à V/H/S; la toute première entrée en 2012 présentait des segments d’Adam Wingard (Vous êtes le prochain, Godzilla contre Kong) et Ti Ouest (La Maison du Diable, X, Pearl)—ainsi que David Bruckner (La maison de nuit)dont ce dernier revient pour V/H/S/85. Gigi Saul Guerrero (Dans le noir épisode Choc des cultures), Natacha Kermani (Chanceux)Mike P. Nelson (2021 Mauvais tournant), et le nom le plus reconnaissable de tous : Scott Derrickson, dont la bonne foi en matière d’horreur inclut L’Exorcisme d’Emily Rose, Sinistreet Le téléphone noirainsi que Marvel Docteur étrange.

Le V/H/S Les séries ont toujours été la distillation ultime de l’horreur des images trouvées, la prémisse de chaque film étant que le public fixe les yeux sur des médias qui ont été abandonnés, censurés, oubliés, interdits ou autrement tenus à l’écart du public parce que c’est trop dérangeant. Il y a un « nous ne devrions pas regarder ça ! » qualité de découverte interdite qui joue dans chaque récit, même si au fil de la série, certains segments l’ont exploitée plus efficacement que d’autres.

Image: Frémir

C’est le cas pour V/H/S/85, mais même son segment le moins captivant (« TKNOGD » de Kermani, sur une œuvre d’art de performance qui a mal tourné ; c’est intriguant, mais malheureusement un peu statique et prévisible) ne vous fera pas avancer rapidement. Le « Dieu de la mort » de Guerrero en espagnol suit un caméraman de télévision et une équipe de secours qui tentent de s’échapper d’un bâtiment en ruine (et, euh, d’autres choses) à la suite d’un tremblement de terre au Mexique. Et « Total Copy », de Bruckner, qui s’insinue dans les autres histoires comme si elles étaient enregistrées dessus par à-coups, est une enquête de magazine d’information sur une expérience scientifique qui commence comme À la recherche de…des détours vers Choses étrangespuis se glisse sur son propre chemin d’horreur horrible.

Au sujet de l’horreur : V/H/S/85 est bien conscient que les fans s’attendent à beaucoup d’éclaboussures, et il tient ses promesses ; les membres coupés, les cerveaux suintants, la peau décollée, les rivières de sang ne manquent pas… tout ce truc juteux, rendu dans une vision de caméscope crasseuse et légèrement floue qui, d’une manière ou d’une autre, rend le tout encore plus grimaçant.

V/H/S/85Les deux meilleurs segments de sont une gracieuseté de Nelson (« No Wake/Ambrosia ») et Derrickson (« Dreamkill », qui met en vedette Six pieds sous terrec’est Freddy Rodriguez et Le téléphone noir(James Ransone, ainsi que Dashiell, le fils de Derrickson). L’entrée de Derrickson en particulier fait un excellent usage de diverses sources, y compris des caméras de surveillance et d’autres appareils plus mystérieux, pour créer son récit plein de suspense, aidé par ce MVP de l’horreur des images trouvées auquel vous ne devriez vraiment pas trop penser : la main invisible. c’est en quelque sorte tout édité ensemble. (« Dreamkill » remporte également un prix pour la meilleure utilisation de « Hamburger Lady » de Throbbing Gristle dans un film d’horreur.) L’histoire de Nelson, quant à elle, se déroule à tour de rôle que vous ne verrez pas venir – même si en réalité, il est préférable de vivre ces deux entrées en sachant zéro. les détails de l’intrigue, car ils font un travail remarquable en vous gardant en haleine et en haleine jusqu’à la fin.

Image: Frémir

V/H/S/85 est maintenant diffusé sur Shudder.

