L’attaquant de l’équipe de Super League indienne (ISL) du FC Goa, Devendra Murgaokar, a déclaré mardi que cela avait été une excellente occasion de jouer dans la phase de groupes de la Ligue des champions de l’AFC (ACL), même s’il n’était sorti que comme remplaçant lors des deux matchs contre Al-Rayyan et Al Wahda.

« Je me sens bien. Ce fut une bonne expérience de jouer à de vrais gros matchs. Ce sont le genre de matchs qu’un footballeur attend avec impatience », a déclaré Murgaokar avant l’affrontement contre la puissance iranienne Persepolis FC plus tard mardi.

Le FC Goa, qui est la première équipe indienne à jouer dans le prestigieux tournoi, a donné un bon compte-rendu de lui-même dans les deux matches du groupe E de l’ACL, tenant les deux meilleures équipes du Golfe à des tirages au sort sans but.

Quant à savoir s’il était surpris que son équipe ait réussi à arracher un point contre deux adversaires très coriaces, Murgaokar a déclaré: «Oui et non. Nous avons dû évoluer très rapidement vers les situations. Nous savons que toute erreur sera punie. Donc, notre objectif a vraiment montré. Connaissant l’importance de jouer en équipe, nous nous efforçons chaque jour d’être meilleurs. »

Actuellement, le FC Goa occupe la deuxième place du groupe E avec deux points en deux nuls et n’est derrière le Persepolis FC, qui compte six points en deux sorties.

Cependant, Murgaokar a déclaré qu’il y avait encore place à l’amélioration. «Je pense que nous pouvons faire beaucoup mieux dans l’aspect offensif. Nous n’avons pas encore marqué de but mais nous nous rapprochons. J’espère que cela arrivera très bientôt.

Brandon Fernandes, qui a failli marquer contre Al Wahda alors que l’un de ses efforts touchait le poteau, est également satisfait de la performance du FC Goa dans la compétition supérieure.

«C’est vraiment une sensation formidable. C’est une grande réussite pour nous d’obtenir ces deux points. Personne ne s’attendait à ce que nous livrions un combat aussi difficile, mais nous avons continué à pousser et à travailler dur et nous continuerons à nous pousser dans les matchs à venir », a-t-il déclaré.

Le milieu de terrain pense également que la formule et le style de jeu de l’entraîneur-chef Juan Ferrando fonctionnent pour l’équipe.

«Cela a toujours été le style du FC Goa et la priorité a été de maintenir la possession du ballon. L’entraîneur-chef nous a guidés à travers divers aspects, en particulier dans les transitions et le contrôle des espaces, et l’équipe suit très bien tout cela », a-t-il déclaré.

