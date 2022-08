Excellent week-end pour les amateurs de bière artisanale et de voitures – Shaw Local

1 – Essayez de la bière artisanale, du cidre et du whisky samedi à Utica. Le sixième festival annuel de la bière artisanale d’Utica est prévu de 14 h à 17 h au centre-ville. Tous les profits de l’événement iront au district de protection contre les incendies d’Utica et à la Waltham Elementary Education Foundation. Un billet permet d’accéder aux dégustations jusqu’à ce que les fûts soient à sec. Des brasseries, des cidreries et des hydromels de tout l’Illinois participeront. Il y aura un concours de consommation de maïs sucré Beers and Ears avec un grand prix de 1 000 $ à 15 h (inscription de 14 h à 14 h 45) au Country Kids, 426 Clark St. Les participants auront six minutes pour manger autant de maïs que possible. Il y aura également une tournée des bières artisanales de 18h à 22h. Des billets à l’avance peuvent être acheté chez Eventbrite. Aller à https://www.facebook.com/uticacraftbeerstreetfest pour plus d’informations.

2 – Admirez toutes sortes de voitures exposées ce week-end à Ottawa. Le Starved Rock Nationals Show à Skydive Chicago, 3215 E. 1969th Road, est ouvert aux voitures classiques, exotiques, promod, importées, lowriders, camions levés et abaissés, jeeps, SXS et voiturettes de golf personnalisées. Un défilé aura lieu au centre-ville d’Ottawa à 21 h vendredi. Une pré-fête est prévue de 18 h à minuit vendredi à Skydive Chicago. Le jugement est à 17 h samedi. Kickback se produira à 18 h samedi, suivi de Clayton Mann de Nashville, Tennessee de 21 h à minuit. Il y aura également un terrain de food truck sur le terrain. Aller à https://www.starvedrocknationals.online/ pour plus d’informations sur l’événement.

Un bonus pour les amateurs d’automobiles : Le Sublette Cruise ‘N Show est prévu de 16 h à 19 h le vendredi au centre-ville du village.

Une friandise glacée alors qu’Isak Grammer, 9 ans, de Grand Ridge, regarde pendant le Grand Ridge Community Fest le samedi 21 août 2021. (Katy Arnold pour Shaw Med)

3 – Amusez-vous en famille ce week-end à Grand Ridge. Le festival communautaire de Grand Ridge présente le manège et le spectacle de tracteurs commémoratifs Karen Ranger, avec des tracteurs exposés le long de l’avenue Burlington lorsqu’ils ne roulent pas le samedi matin. Il y aura des vendeurs et de la nourriture de 10 h à 16 h samedi et dimanche. Le défilé est prévu à 13 h le dimanche avec inscription et programmation à partir de 11 h. Il y aura des activités pour enfants à partir de 18 h le vendredi dans le parc puis de midi à 15 h le samedi au centre-ville. Le Mackenzie O’Brien Band offrira des spectacles de 20 h à 23 h samedi sur la scène Railroad Avenue. Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://www.facebook.com/GrandRidgeFest

4 – Célébrez dimanche l’un des citoyens les plus accomplis du Pérou avec de la musique de violon. Le concert du 155e anniversaire de Maud Powell est prévu de 16 h à 19 h le dimanche 21 août au Maud Powell Plaza au centre-ville de Pérou. Des performances sont programmées par Fiddlerock, Maria Sabotta, Kathy Jagiella, les élèves de Constance Deal, les élèves de Kathy Jagiella et les élèves de Kevin Kramer. Le concert est gratuit.

5 – Assistez à un match de baseball bip samedi à Streator. Un match de baseball contre les Comets de Chicago est prévu à midi le samedi 20 août au terrain de baseball de Northlawn, 202 E. First St., entrée depuis Bloomington Street. Le beep baseball est une version modifiée du baseball conventionnel pour les athlètes aveugles et malvoyants. Il se joue avec un équipement spécialement adapté qui permet aux balles de sonner et aux bases de bourdonner. Les adversaires des Chicago Comets auront les yeux bandés lorsqu’ils frapperont et joueront. Les spectateurs doivent apporter une chaise de jardin pour s’asseoir.

Souhaitez-vous que votre événement figure dans cette rubrique hebdomadaire ? La première étape consiste à soumettre vos événements au calendrier communautaire du Times, NewsTribune ou Bureau County Republican à l’adresse starvedrockcountry.com/local-events/ où ils sont ensuite considérés pour inclusion dans cette fonctionnalité.