Excellent travail d’étudiant en design industriel : un bus de blanchisserie mobile

Coulant de bénédictions est une organisation à but non lucratif qui fournit des douches chaudes gratuites à la population sans logement d’Atlanta. Le fondateur Nicky Crawford vise à redonner hygiène, dignité et espoir aux personnes défavorisées grâce à ses douches mobiles.

Crawford a vu la nécessité de se développer dans les services de blanchisserie mobiles. Pour concevoir et construire son Bus de blanchisserie mobileCrawford a collaboré avec le département de design industriel de Georgia Tech. Les juniors et seniors ID Zaria Hardnett, David Hounyo, Lily Liang, Claudia Ross et Anushka Vaidya ont travaillé sur le projet.

« Grâce à leurs compétences en conception et en ingénierie, l’équipe a été impliquée dans chaque étape du processus, depuis le brainstorming et l’esquisse des concepts jusqu’au développement de modèles 3D et en veillant à ce que la conception finale soit pratique et centrée sur l’utilisateur. Étant donné que la solution devait être mobile, Comme il n’y avait aucune garantie d’eau propre à certains endroits, les étudiants ont dû déterminer comment ajouter de grands réservoirs d’eau propre. Ils ont réfléchi à la façon dont le flux de travail pour les assistants pourrait fonctionner, puis ont conçu la disposition des laveuses et des sécheuses pour un fonctionnement efficace. «

Malheureusement, c’est toute la documentation visuelle que j’ai pu trouver, mais vous pouvez jeter un œil au bus et en savoir plus sur la mission de Crawford dans le clip d’actualité ci-dessous.

