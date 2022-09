«Excellent menteur»: un chien assis dans un enclos pour guépards au zoo du New Jersey laisse les téléspectateurs confus

Une image qui est récemment apparue sur Internet a laissé les internautes se gratter la tête car ils sont abasourdis par le contenu de l’image. La photo capture un enclos de guépards dans un zoo habité par un animal inattendu. Au lieu d’un gros chat de la jungle, à l’intérieur de l’enclos se trouvait un chien tranquillement assis.

L’image a été partagée par un utilisateur sur Reddit. L’utilisateur nommé u/Davidowicza a visité le Turtle Back Zoo dans le New Jersey où il a été déconcerté de voir un Labrador assis dans la cage d’un guépard alors que le chat n’est pas visible. Partageant l’image, l’utilisateur, dans la légende, a écrit : « Je suis allé au zoo aujourd’hui et je suis sûr à 99 % que ce n’est pas un guépard… »

Jetez un œil au post Reddit ici:

Depuis qu’elle a été partagée, l’image a reçu plus d’un million de votes positifs et des milliers d’internautes ont enregistré leurs réactions dans la section des commentaires. Un utilisateur a écrit : “Quand vous mentez sur votre CV, vous êtes un excellent menteur.” Un autre a dit : « C’est l’animal de soutien émotionnel du guépard. Cela rend cela 1000 fois plus sain. “C’est un animal de compagnie guépard”, a déclaré un utilisateur.

Le zoo situé à West Orange a accueilli ces visiteurs insolites il y a quelque temps. Le toutou s’appelle Bowie et est un favori du zoo. Bowie est compagnon de Nandi, un guépard africain. Les deux mammifères ont été élevés ensemble depuis qu’ils étaient tout petits.

Partageant sa réaction après avoir vu cette relation particulière, l’utilisateur, Davidowica, dans une interview avec Newsweek, a déclaré : « Lorsque nous avons vu l’enceinte de loin, j’ai pensé que ce n’était pas un guépard mais je n’étais pas complètement sûr de ce que c’était réellement. Ensuite, nous avons ri quand nous nous sommes approchés suffisamment pour voir que ce n’était qu’un laboratoire heureux.

En plus d’être un compagnon de soutien, les chiens sont également utilisés pour enseigner l’inhibition de la morsure aux grands félins de la jungle dans divers zoos, selon un article de Reddit. Ces grands animaux sauvages sont élevés avec des chiots afin de les dresser.

