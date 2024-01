Excel de Farhan Akhtar planche sur le film musical du Cachemire « Songs of Paradise »

Le studio indien Excel Entertainment de Ritesh Sidhwani et Farhan Akhtar a embarqué en tant que producteur pour le film du danois Renzu « Songs of Paradise ».

« Songs of Paradise » raconte l’histoire de la première chanteuse de Radio Kashmir, une station de radio située dans la vallée du Cachemire, un paradis sur terre en proie aux conflits. Le film s’inspire de la musique et des chansons de Raj Begum (1927-2016). Il explore le parcours de Begum pour devenir chanteuse à une époque où les femmes avaient des droits limités. Il met en lumière les personnes qui ont ouvert les portes aux femmes artistes de la vallée et les ont aidées à briser les barrières et les stéréotypes.

Saba Azad (« Rocket Boys ») joue le rôle principal. Le casting comprend également Soni Razdan (« Pippa »), Zain Khan Durrani (« Mukhbir : L’histoire d’un espion »), Taaruk Raina (« Mismatched »), Sheebha Chaddha (« Le procès »), Shishir Sharma (« Kazi »). ) et Lillette Dubey (« Made in Heaven »).

Les producteurs incluent Sidhwani, Akhtar, Shafat Qazi, Renzu et Kassim Jagmagia. Excel est un studio de premier plan basé à Mumbai avec une présence dans les domaines du cinéma et du streaming. « Songs of Paradise » termine actuellement son processus de post-production.

Sidhwani et Akhtar ont dit Variété: « Nous sommes honorés de présenter « Songs of Paradise » au public. Ce film témoigne de notre engagement envers une narration qui transcende les frontières. Nous continuons de lutter pour des récits qui résonnent, inspirent et célèbrent l’esprit humain.

Renzu, né au Cachemire et formé à l’UCLA, a fait ses débuts en tant que réalisateur avec « Half Widow » (2017), qui avait le conflit du Cachemire en toile de fond. Il a remporté deux prix au Festival international du New Jersey. Son deuxième effort « The Illegal » (2021) mettait en vedette la star de « Life of Pi » Suraj Sharma dans le rôle d’un étudiant indien dans une école de cinéma contraint d’abandonner ses études pour subvenir aux besoins de sa famille tout en restant aux États-Unis en tant que travailleur sans papiers. Il a remporté le prix du jury au Festival du film de Mumbai.

« C’était un rêve devenu réalité de pouvoir faire « Songs of Paradise ». Il présente la riche poésie et la musique oubliées du Cachemire jamais vues auparavant sur celluloïd. Le film s’inspire de la musique du légendaire chanteur Raj Begum qui n’a ménagé aucun effort pour continuer à poursuivre son rêve de chanter à une époque où les femmes avaient des droits limités. Avec le manque d’opportunités, de technologie, d’équipement et de studio approprié, il est réconfortant de voir une femme qui voulait apporter des changements et contribuer de manière significative à la musique du Cachemire », a déclaré Renzu. Variété. “Avec Excel à bord, c’est un honneur d’avoir de brillants producteurs comme Farhan Akhtar et Ritesh Sidhwani pour faire avancer ce film et le présenter au public mondial.”

Azad a ajouté : « Je pense qu’il est vraiment important de raconter des histoires humaines provenant de régions en conflit, de parler de triomphes et de joies, de célébrer la culture et l’art. Il est facile de peindre à grands traits un lieu en conflit, de le considérer comme une masse homogénéisée et sans visage, c’est déshumanisant, quelque part à l’intérieur de cela, l’individu disparaît et avec lui la relation et l’empathie. Raj Begum est l’un des héros méconnus de la région et j’espère que le film fera voyager son histoire.