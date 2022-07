Examinez notre culture – Shaw Local

Après une fusillade de masse, nous entendons ce qui suit : Interdire les AR-15 de nos rues, disent nos sénateurs américains Durbin et Duckworth. Les cris pour plus d’argent pour les soins de santé mentale, mais menacer de se suicider et plus tard menacer de tuer tout le monde ne suffisent pas comme signal d’alarme. Plus d’argent pour la police, mais à Uvalde, au Texas, la police a attendu des boucliers pendant que des enfants étaient massacrés. Et les effets psychologiques des jeux vidéo violents, des films et de la télévision dont nos jeunes ont souffert ne sont pas discutés. Le lieutenant-colonel David Grossman, psychologue à la retraite de l’armée, a écrit que les jeux vidéo massivement populaires de tir pour tuer ont été inventés pour que l’armée désensibilise les soldats lorsqu’ils en tuent d’autres. J’aimerais croire que les organisations de renseignement et notre gouvernement agissent de manière appropriée, mais je ne suis pas un enfant. Près de 60 ans depuis que la Commission Warren a déclaré qu’une balle magique avait défié la physique, inversé sa trajectoire et tué JFK ; à 14 ans, je savais mieux. Le Vietnam, la « désintégration contrôlée » de l’économie par Volker, les guerres d’Irak I et II, les Balkans et l’Ukraine, toute la propagande incessante. Sans changer notre culture en arrêtant l’endoctrinement de notre jeunesse et en mettant fin à la vache à lait de la foule éternellement guerrière, bonne chance pour arrêter cette marche vers l’enfer. La tragédie de Highland Park devrait être utilisée pour examiner comment notre culture et notre nation ont mal tourné.

Nicolas Kockler

Woodstock