Examiner les rôles des députés Zeeshan Siddique et Sonu Sood dans l’achat de médicaments anti-COVID pour les personnes : HC à Maha | Nouvelles des gens

Mumbai : La Haute Cour de Bombay a ordonné mercredi au gouvernement du Maharashtra d’examiner le rôle que le député local du Congrès Zeeshan Siddique et l’acteur Sonu Sood ont joué dans l’achat et la fourniture de médicaments anti-COVID aux citoyens, à la suite de leurs appels SOS et appels sur les réseaux sociaux.

Un banc de juges SP Deshmukh et GS Kulkarni a donné l’instruction au gouvernement du Maharashtra après que l’avocat général de l’État, Ashutosh Kumbhakoni, a déclaré au HC qu’il avait enregistré une affaire pénale devant le tribunal métropolitain de Mazgaon contre une fiducie caritative, la Fondation BDR, et ses médicament anti-COVID Remdesivir à Siddique même si la fiducie n’avait pas la licence requise.

Kumbhakoni a déclaré que Siddique avait simplement détourné la drogue vers des citoyens, qui l’avaient approché, de sorte qu’aucune mesure n’avait encore été prise contre lui.

Il a ajouté que Sonu Sood avait reçu les médicaments de plusieurs pharmacies situées à l’intérieur de l’hôpital privé Lifeline Care de Goregaon. La société pharmaceutique Cipla avait fourni du Remdesivir à ces pharmacies et l’enquête était toujours en cours, a déclaré Kumbhakoni.

Il répondait aux précédentes ordonnances de la Haute Cour rendues lors de l’audition d’un tas de litiges d’intérêt public (PIL) sur plusieurs questions liées à la gestion des médicaments et des ressources nécessaires pour lutter contre la pandémie de COVID-19.

Le HC avait demandé au gouvernement de l’État et au Centre de sonder comment des célébrités et des politiciens avaient réussi à se procurer et à distribuer des médicaments anti-coronavirus au public alors que la fourniture de ceux-ci était rare et était censée être allouée aux États par le gouvernement de l’Union.

Mercredi, le HC a demandé si l’engagement d’une action contre la fiducie caritative était adéquat et l’État ne devrait-il pas approfondir les rôles joués par Siddique, Sood et toute autre célébrité concernée ?

« Nous nous attendons à ce que le gouvernement de l’État examine leurs actions. Nous voulons que vous examiniez très sérieusement leurs rôles », a déclaré la Haute Cour.

« Puisque les deux traitaient directement avec le public, était-il possible pour le public de s’assurer de la qualité ou de la source de ces drogues? » Ça disait.

Le HC a fait référence à un article de presse publié mercredi, selon lequel une société de logement privée de la ville avait déclaré qu’elle avait probablement été trompée et avait fourni de faux vaccins anti-COVID-19 par ceux qui avaient mené une campagne de vaccination pour ses résidents. .

« Nous ne voulons pas de tels incidents. De telles choses ne devraient pas se produire en raison de l’existence d’un système parallèle. Ce sont des situations dont nous ne sommes pas très satisfaits », a déclaré la Haute Cour.

« Ces personnes (célébrités) se sont présentées comme une sorte de messies sans vérifier si les drogues étaient fausses ou si l’approvisionnement était légal. Dans ces deux cas, nous nous attendons à ce que le gouvernement de l’État examine leurs actions », a déclaré le HC.

La Haute Cour entendra ensuite le plaidoyer plus avant le 25 juin.