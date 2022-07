Examiner les dégâts : comment les tornades sont classées après que le ciel se soit dégagé

CBC Alberta et Saskatchewan se sont associés pour une nouvelle série pilote sur le temps et les changements climatiques dans les Prairies. La météorologue Christy Climenhaga apportera sa voix experte à la conversation pour aider à expliquer les phénomènes météorologiques et le changement climatique et leur impact sur la vie quotidienne.

C’est officiellement le pic de la saison des tempêtes dans les Prairies. Les orages violents, la grêle et, bien sûr, les tornades sont tous possibles lorsqu’il s’agit de nos mois d’été.

Au Canada, des tornades se produisent chaque année, et bien que des régions comme l’Ontario et le Québec puissent voir leur juste part, les provinces des Prairies sont souvent dans le mille, avec entre 14 et 18 tornades pour la Saskatchewan et l’Alberta considérées comme normales.

Vendredi a marqué le premier anniversaire de l’épidémie de tornade EF-2 à Barrie, en Ontario. Ce mois-ci marquera 35 ans depuis la tornade dévastatrice de F-4 à Edmonton le 31 juillet 1987, qui a tué 27 personnes et en a blessé des centaines d’autres.

La tornade F-4 qui a frappé Edmonton le 31 juillet 1987 a tracé un chemin de destruction d’un kilomètre de large. Vingt-sept personnes sont mortes et des centaines d’autres ont été blessées. (Radio-Canada)

Mais cette saison a déjà été chargée pour les chasseurs de tempêtes. Nous avons vu des tornades EF-1 et EF-2 en Alberta et un certain nombre de tornades causant des dommages en Saskatchewan.

Mais comment ces gros titres obtiennent-ils ces notes si familières ? Et quelle valeur l’étude du passé a-t-elle dans nos prévisions futures ?

Apprendre du passé

L’étude des événements passés n’est pas un concept nouveau. Les chercheurs regardent constamment en arrière pour améliorer la réponse aux phénomènes météorologiques violents à l’avenir.

Francis Lavigne-Theriault étudie les dommages causés par la tempête pour le projet Northern Tornadoes à l’Université Western à London, en Ontario.

Le projet vise à évaluer et à documenter chaque tornade qui se produit au Canada, par satellite, drone et observation sur le terrain.

Lavigne-Theriault dit que grâce à ses recherches, il espère améliorer la précision des avertissements de tornade.

Il ajoute que la construction d’une base complète pour savoir où les tornades se sont produites dans le passé aidera les recherches futures.

“Nous essayons de construire la véritable climatologie des tornades du Canada et nous essayons de faire la même chose avec la grêle”, a déclaré Lavigne-Theriault lors d’une entrevue.

“Et puis, nous finirons par faire, espérons-le, la même chose avec toutes sortes de risques météorologiques extrêmes.”

Kyle Fougere est météorologue à Environnement et Changement climatique Canada. La prévision et l’avertissement de phénomènes météorologiques violents constituent une grande partie de son travail, mais il dit que lui et ses collègues météorologues apprennent de nouvelles compétences à chaque tornade.

“Lorsque nous examinons la situation météorologique, le simple fait de connaître le type de vitesse de vent qui a été généré est certainement intéressant car toute configuration future… vous avez quelque chose dans votre esprit sur lequel vous pouvez revenir en arrière et le comparer.”

Faire des dégâts

Cela nous ramène à la grande question. Comment sont notés ces monstres météorologiques ?

Les tornades au Canada sont classées selon l’échelle Fujita améliorée (EF). Il va de EF-0 à EF-5. Plus les dégâts de la tempête sont importants, plus la note est élevée.

Chaque note comprend une estimation de la vitesse du vent pendant la tornade. Par exemple, une tornade EF-2 a des vitesses de vent estimées entre 180 et 220 kilomètres par heure. Pour une tornade EF-5, la vitesse du vent est estimée à 315 km/h ou plus.

L’échelle EF, utilisée par Environnement Canada depuis 2013, est une version améliorée de l’échelle Fujita, développée dans les années 1970 par T. Theodore Fujita, météorologue à l’Université de Chicago.

Aujourd’hui, les météorologues suivent et prévoient les phénomènes météorologiques violents, mais Fougere a déclaré qu’avec les tornades, on ne sait jamais vraiment ce qui se passe à l’intérieur d’une de ces tempêtes.

“Nous n’avons pas de radars portables”, a-t-il déclaré. “Nous devons donc examiner les dégâts et déduire les vitesses du vent, puis attribuer une note à chaque tornade en fonction de cela.”

La première étape dans l’évaluation d’une tornade consiste à s’assurer qu’une tornade s’est réellement produite.

“Nous recevons beaucoup de rapports de nuages ​​​​en entonnoir ou de possibles tornades”, a déclaré Fougere. “Et donc nous devons déterminer s’il y avait effectivement ou non une circulation à la surface.”

Un autre défi pour les cotes a à voir avec l’emplacement. Dans les Prairies, nous avons beaucoup d’espace. Selon Fougere, cela signifie que certaines de ces tempêtes, bien que puissantes, ne feront pas assez de dégâts pour obtenir une note élevée.

“Même s’il s’agit d’une tornade puissante et qu’elle s’est produite au-dessus d’un champ, il se peut qu’il n’y ait pas suffisamment de dégâts pour lui attribuer une note. Et donc notre note par défaut est EF-0.”

Chassant après que la tempête se soit dissipée

Alors que certaines tornades peuvent être évaluées de loin, s’il y a suffisamment de dégâts, les météorologues prennent la route.

“Nous avons 32 indicateurs de dommages différents – des choses comme de petites granges, une ou deux résidences familiales, des maisons préfabriquées, des appartements, des motels et des immeubles de vente au détail”, a déclaré Fougere.

“Nous en avons spécifiquement au Canada, comme les lignes de transmission électrique, les arbres, les églises, les silos ou les silos à grains.”

La tornade EF-2 de Bergen, en Alberta, plus tôt ce mois-ci, a laissé des arbres aplatis et des dommages aux maisons à proximité. (Projet Tornades du Nord)

Fougere dit que des études d’ingénierie approfondies sont menées pour déterminer quel type de dommage a été causé par le vent, et à travers cela une cote est déterminée.

Lavigne-Theriault dit qu’une équipe du Northern Tornadoes Project travaille avec Environnement et Changement climatique Canada après que le ciel se soit dégagé.

“Nous nous promenons avec nos véhicules, nous prenons des photos de la région par drone et nous développons une cartographie orthomosaïque afin que nous puissions voir des motifs dans les arbres qui nous aident à déterminer s’il s’agit d’une rafale ou d’une tornade”, a-t-il déclaré.

Lavigne-Theriault était sur les lieux le 7 juillet lorsqu’une tornade s’est abattue près de Bergen, en Alberta, à 105 kilomètres au nord-ouest de Calgary.

“Il m’est arrivé de voir la tornade”, a-t-il déclaré. “J’étais là quand c’est arrivé. Je savais donc que c’était une tornade qui se préparait à l’événement. Ce n’est généralement pas le cas.”

La tornade EF-2 près de Bergen, en Alberta, ce mois-ci a rasé une maison et gravement endommagé quatre autres, a indiqué la GRC. (Soumis par la GRC de l’Alberta)

Il dit que l’arpentage sur place est nécessaire lorsqu’il s’agit de dommages matériels, par opposition aux seuls dommages aux arbres.

“Nous devons examiner à quel point le bâtiment est solide et techniquement conçu et les connexions. Tout cela affectera le degré de dégâts et la cote de la tornade.”

Lavigne-Theriault est fasciné par le temps violent depuis qu’il est jeune. Grâce à la chasse aux tempêtes, il a vu une tornade de tous les niveaux et, en tant que chercheur, il est sur place environ 10 fois par saison.

“L’année dernière, c’était encore actif, donc nous avons été beaucoup déployés. C’est moi aussi qui ai fait le derecho à Ottawa en mai.”

Et Lavigne-Theriault dit qu’arriver sur les lieux après une tornade est une chose à laquelle il ne s’habitue jamais.

“C’est vraiment humiliant parce qu’alors vous voyez ces [phenomena] et en tant que chercheur, vous vous dites : ‘Wow, c’est cool, c’est une tornade.’

“Mais ensuite, vous réalisez les impacts que cela a sur les propriétés et les vies.”

Notre planète change. Notre journalisme aussi. Cette histoire fait partie d’une initiative de CBC News intitulée “Our Changing Planet” pour montrer et expliquer les effets du changement climatique. Tenez-vous au courant des dernières nouvelles sur notre Page climat et environnement.