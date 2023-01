Examiner le cerveau des souris pour étudier la perte auditive liée à l’âge

Une nouvelle étude portant sur l’activité cérébrale des souris espère faire la lumière sur les raisons pour lesquelles l’audition de certaines personnes commence à diminuer à mesure qu’elles vieillissent.

Des chercheurs de Johns Hopkins Medicine ont examiné l’activité cérébrale des souris plus âgées par rapport aux plus jeunes et ont découvert que les souris plus âgées étaient moins capables de faire taire certaines cellules cérébrales actives lorsque le bruit ambiant jouait, ce qui rendait plus difficile pour elles de se concentrer sur des sons spécifiques par rapport aux souris plus jeunes.

“L’ouïe ne se limite pas à l’oreille”, a déclaré Patrick Kanold, professeur de génie biomédical à l’Université et à la faculté de médecine Johns Hopkins et l’un des auteurs de l’étude, dans un communiqué de presse.

Bien que des recherches antérieures aient établi que la perte auditive liée à l’âge est en partie liée à des changements dans les cellules ciliées de l’oreille interne, cette nouvelle recherche publiée dans The Journal of Neuroscience en décembre montre que le cerveau lui-même joue un rôle dans cette audition. perte aussi.

Les chercheurs ont examiné l’activité cérébrale de 12 souris âgées de 16 à 24 mois par rapport à 10 souris âgées de 2 à 6 mois seulement. Au total, ils ont examiné l’activité de plus de 8 000 neurones chez toutes les souris.

Afin de voir si les souris étaient capables de choisir avec précision un son qui avait un sens tandis que d’autres bruits plus distrayants étaient joués, les chercheurs ont conditionné les souris à lécher un bec d’eau lorsqu’elles entendaient un son spécifique. Ils ont ensuite joué le ton pour les souris avec et sans bruit ambiant jouant en arrière-plan.

Toutes les souris ont bien réussi à reconnaître le ton et à lécher le bec d’eau quand c’était le seul son. Mais lorsque le bruit ambiant a été introduit, les souris plus âgées avaient plus de mal à choisir le ton et léchaient moins souvent le bec que les souris plus jeunes.

Les souris plus jeunes avaient également tendance à reconnaître immédiatement le son, tandis que certaines des souris plus âgées léchaient le bec avant que le son ne soit joué, indiquant qu’elles pensaient à tort qu’elles l’entendaient.

Alors, que se passait-il dans le cerveau qui pourrait être lié à ces résultats ?

Lorsque les chercheurs ont examiné les neurones, ils ont constaté que lorsqu’aucun bruit ambiant ne jouait, certains neurones s’activaient au son de la tonalité, tandis que d’autres neurones devenaient réprimés ou s’éteignaient temporairement, de la même manière que de baisser la radio pour mieux entendre quelqu’un. Parlant.

Cependant, chez les souris plus âgées, davantage de neurones restaient actifs quel que soit le son, ce qui indique que les souris plus âgées étaient moins capables d’éteindre certains neurones censés ne pas se déclencher lorsque le son était joué. Leur niveau plus élevé de stimulation des neurones pourrait également leur avoir fait penser qu’ils entendaient une tonalité alors qu’ils ne l’étaient pas, ont noté les chercheurs.

“Chez les vieilles souris, le cerveau peut “s’activer” ou se comporter comme si un son était présent, alors que ce n’est pas le cas”, a déclaré Kanold.

“Chez les animaux plus âgés, le bruit ambiant semble rendre l’activité des neurones plus” floue “, perturbant la capacité à distinguer les sons individuels.”

Si ces résultats sont également vrais pour les humains, cela pourrait être une bonne nouvelle pour ceux qui ont du mal à entendre clairement les choses en vieillissant, ont suggéré les chercheurs.

“Il peut y avoir des moyens d’entraîner le cerveau à se concentrer sur un son individuel au milieu d’une cacophonie de bruit”, a déclaré Kanold.

Cependant, cette recherche n’a établi qu’une corrélation – des recherches supplémentaires doivent être menées pour identifier les mécanismes à l’origine de cette incapacité à désactiver certains neurones et déterminer si cela entraîne réellement une détérioration de la compréhension auditive.