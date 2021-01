Examens de niveau GCSE et A annulés et remplacés par des notes évaluées par l’enseignant

Les résultats de niveau A et GCSE seront décidés par les notes évaluées par les enseignants cette année après l’annulation des examens en raison du verrouillage national du coronavirus, a annoncé le secrétaire à l’Éducation Gavin Williamson.

Le mouvement est conçu pour éviter le chaos observé l’année dernière lorsqu’un algorithme a déclassé les résultats de dizaines de milliers d’élèves.

Un tollé qui en a résulté a forcé les ministres à faire demi-tour de haut niveau, mais pas avant que le programme informatique n’ait créé la misère pour beaucoup.

Le parti travailliste a accusé le ministre du cabinet «d’incompétence» pour sa gestion des écoles, qui ont été fermées dans toute l’Angleterre lundi soir quelques heures seulement après que Boris Johnson les ait déclarées sûres.

La semaine dernière, M. Williamson lui-même a déclaré: «Je suis convaincu que nous n’entrerons pas dans une situation de verrouillage national parce que la structure hiérarchisée est le bon endroit pour être.

Annonçant les nouveaux plans, M. Williamson a déclaré aux députés qu’il dévoilait «les plans d’urgence que j’avais préparés mais que j’avais espéré (que je n’aurais) jamais à mettre en œuvre».

Il a juré de ne pas «laisser les écoles être fermées un moment plus longtemps que nécessaire».

Mais il a reconnu que les examens ne pouvaient pas se dérouler comme prévu cette année. Une forme de notes évaluées par les enseignants garantirait que les notes sont attribuées «de manière équitable et cohérente», a-t-il déclaré.

Il a déclaré à la Chambre des communes: « Bien que les détails devront être affinés en consultation avec (le régulateur) Ofqual, les commissions d’examen et les organisations représentatives de l’enseignement, je peux maintenant confirmer que je souhaite utiliser une forme de notes évaluées par les enseignants, avec formation et soutien fournis, afin de garantir qu’ils sont attribués équitablement et uniformément dans tout le pays.

En août, M. Williamson a cédé à l’intense pression des élèves, des parents et même d’autres ministres pour améliorer des centaines de milliers de résultats de niveau A et GCSE.

Le système, introduit à court terme après que la pandémie de coronavirus a annulé les examens de l’année dernière, utilisait un algorithme qui avait abaissé quatre notes sur 10 évaluées par les enseignants.

En fin de compte, les élèves ont retrouvé leurs notes d’origine, mais il est trop tard pour que beaucoup d’entre eux reprennent leur premier choix de premier choix de cours universitaire l’année dernière, même après que les ministres ont supprimé le plafond du nombre de places.

M. Williamson a également déclaré aux députés que les examens de ce mois-ci pour les qualifications techniques pourraient avoir lieu, mais a ajouté qu’aucun collège ne devrait se sentir obligé de les proposer.

Mais il a dit que le gouvernement ne procéderait pas aux examens SATS des écoles primaires cette année.

Il a également confirmé que des repas scolaires gratuits seraient disponibles pendant la fermeture des écoles et a déclaré qu’il y aurait un «financement supplémentaire» pour les payer.

Le Syndicat national de l’éducation a critiqué M. Williamson pour ne pas avoir annoncé le passage à des notes évaluées par les enseignants plus tôt.

La secrétaire générale conjointe du NEU, Mary Bousted, a déclaré: « Gavin Williamson a déclaré au Parlement aujourd’hui que lui et Ofqual avaient préparé une contingence pour que les notes évaluées par les enseignants attribuent des qualifications à l’été 2021, mais si tel est le cas, pourquoi l’a-t-il gardé du secteur «La NEU, aux côtés d’autres syndicats, avait appelé à la création de structures permettant une telle option de secours aux examens d’octobre. Si ces structures avaient été mises en place, nous serions bien mieux placés pour y parvenir.

<< Au lieu de cela, il y a un risque que la mise en œuvre équitable et cohérente d'un tel processus au niveau national à ce stade tardif entraîne un stress et une charge de travail encore plus extrêmes pour le personnel enseignant, les élèves et les parents. Ce stress aurait pu être évité si le gouvernement n'avait pas été aussi obsédé et aveuglé par la poursuite des examens face à la perspective évidente qu’ils pourraient ne pas être équitables ou possibles. »

Geoff Barton de l’Association for School and College Leaders (ASCL) a déclaré: «Il est frustrant qu’il n’y ait pas de plan B prêt à l’emploi. Nous avons demandé à plusieurs reprises au gouvernement et au régulateur de préparer un tel plan en cas d’annulation des examens, et avons proposé à plusieurs reprises de travailler avec eux pour ce faire. «

«Cependant, les ministres ont été tellement occupés à insister pour que des examens aient lieu qu’ils n’ont pas réussi à s’assurer qu’il existe un système d’urgence qui peut être immédiatement déployé.»

Le secrétaire général du syndicat a ajouté: « Ofqual est maintenant confronté à une course contre la montre pour trouver le » réglage fin « d’une alternative crédible aux examens. »

Natalie Perera de l’Education Policy Institute (EPI) s’est félicitée de la décision d’abandonner les examens GCSE et A-level cet été, mais a déclaré que la déclaration de mercredi sur la décision était «notablement peu détaillée».

«Le gouvernement et Ofqual doivent maintenant agir avec une certaine rapidité, afin que les élèves et les écoles puissent s’adapter rapidement aux nouvelles attentes», a déclaré le directeur général du PEV.

Mercredi, l’attachée de presse du Premier ministre, Allegra Stratton, a déclaré aux journalistes que M. Williamson avait produit un paquet « complet et complet » de mesures pour les enfants qui seront éduqués à la maison.

« C’est un dossier énorme et le Premier ministre pense que le secrétaire à l’Éducation le fait au maximum de ses capacités », a déclaré Mme Stratton.

Une étudiante, Mana Ali, a déclaré à The Independent qu’elle voulait une option pour pouvoir passer des examens en 2021. Elle avait prévu de remettre ses A-niveaux l’année dernière avant qu’ils ne soient annulés – et avait révisé pour les passer cette année à la place.

«Je me remets pour prouver ce dont je suis capable, d’où la raison pour laquelle je veux passer mes examens et ne pas me fier aux notes évaluées par le centre», a-t-elle déclaré.