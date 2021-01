Un couple londonien endure la plus banale des misères de Covid-19 dans «Locked Down», une comédie décousue qui se déroule dans les premières semaines de la pandémie.

L’histoire est centrée sur Linda (Anne Hathaway) et Paxton (Chiwetel Ejiofor), partenaires romantiques de longue date qui subissent les épreuves, non, les tortures d’une vie enfermée: appels Zoom, pantalons de pyjama, cigarettes à l’intérieur. Linda se plaint de se sentir apathique; Paxton, dans un marathon de mauvais goût, qualifie ses voisins de «codétenus» et blague sur le suicide. Malgré la cohabitation, le couple s’est récemment séparé et ils s’évitent en travaillant et en dormant dans des chambres séparées et somptueuses dans leur pierre brune à plusieurs étages.

Le film, réalisé par Doug Liman («M. et Mme Smith») et streaming sur HBO Max, des avantages à mi-chemin, une fois que Linda et Paxton reçoivent chacun une mission de travail pour récupérer un diamant de 3 millions de livres de Harrods pour un client riche. Le duo normalement respectueux des lois se trouve à la croisée des chemins. Devraient-ils tout risquer pour empocher le diamant, le vendre contre de l’argent et libérer leur esprit du malaise bourgeois?