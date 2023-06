Examen VAR de la finale de la FA Cup: handball Grealish, rouge Casemiro

Manchester City a battu Manchester United 2-1 à Wembley samedi pour remporter la FA Cup, mais le match ne s’est pas passé sans sa juste part de drame VAR.

Casemiro aurait-il dû être expulsé ? Pourquoi Jack Grealish a-t-il concédé un penalty ? Et Kevin De Bruyne avait-il des motifs pour un coup de pied?

Sanction possible : Handball de Grealish

Ce qui s’est passé: Manchester United était à l’attaque à la 29e minute quand Aaron Wan-Bissaka a tenté de diriger le ballon au centre de la surface. Le ballon a semblé effleurer Jack Grealish avant que Manchester City ne puisse ensuite dégager ses lignes. Au fur et à mesure que le jeu se poursuivait, il y avait un examen pour une éventuelle pénalité.

Décision VAR : Penalty, marqué par Bruno Fernandes.

Ilkay Gundogan soulève le trophée de la FA Cup après avoir mené Man City à la victoire

Examen VAR : C’est un exemple classique d’infraction de handball moderne, et une situation comme celle-ci est généralement considérée comme une pénalité depuis plusieurs saisons maintenant.

Il y a des exemptions qui auraient pu sauver Grealish, comme la proximité du jeu du ballon et la position du corps attendue pour son mouvement. Cependant, la main gauche du milieu de terrain de City a semblé se déplacer vers le ballon avant qu’il ne touche ses doigts. Était-ce une partie naturelle de son mouvement corporel ? Ou une faute de handball ? Certains arbitres ne seront pas d’accord pour dire que cela devrait être puni, mais au plus haut niveau, avec VAR, une pénalité est toujours susceptible d’être infligée, d’autant plus que la main s’est déplacée au-dessus du niveau de l’épaule.

Même si Grealish n’avait aucune intention de manipuler le ballon ou d’agrandir son corps, et n’était clairement pas pleinement conscient de l’emplacement du ballon, c’est ce mouvement instinctif du bras qui a laissé le VAR, David Coote, aura peu de place pour aller en droit.

Le ballon touche la main de Jack Grealish alors qu’Aaron Wan-Bissaka tente de le faire passer. ESPN

« Je ne pense même pas que ce soit une pénalité », a déclaré Grealish à BBC Sport. « Je ne le regardais même pas, je me suis retourné et il m’a touché le bras mais [Ilkay] Gundogan m’a sauvé [by scoring the winning goal]. »

Vous devez sentir Grealish, car lorsque le ballon tombe au-dessus de sa tête vers Wan-Bissaka, il se tourne pour suivre son chemin et ne s’attend pas à ce que le joueur de United le lui renvoie immédiatement. Personne dans le jeu ne veut vraiment qu’une situation comme celle-ci donne un penalty à l’adversaire, mais en réalité, les officiels sont paralysés par la loi.

Il y a quelques similitudes avec le penalty accordé à Crystal Palace contre Aston Villa au début de la saison, lorsque le ballon a touché le bras du défenseur Lucas Digne de près et qu’un penalty a été accordé grâce à une intervention VAR. Le comité indépendant des incidents clés a jugé qu’il s’agissait d’une intervention VAR incorrecte, car Digne avait le dos tourné au ballon et il a été touché à bout portant.

Grealish faisait face au ballon et sa main s’est déplacée vers lui, tandis que la position du bras de Digne n’a pas changé. Cela montre à quel point ces décisions restent subjectives et même de petites différences peuvent suggérer qu’un résultat différent aurait dû être atteint.

Lucas Digne d’Aston Villa a été pénalisé à tort pour le handball en début de saison. Bbc

De telles pénalités sont certainement moins acceptables lorsqu’il n’y a qu’un claquement de doigts, plutôt que lorsque la balle frappe complètement la main. Mais dans un monde avec VAR, avec l’interprétation actuelle, un joueur va concéder un penalty pour cela.

Le nouveau Conseil du football de l’UEFA, créé pour conseiller l’instance dirigeante du football européen sur des questions telles que les lois, déclare qu’il devrait y avoir une interprétation plus détendue du handball. Mais l’application de cette loi en Angleterre est beaucoup moins stricte que dans d’autres pays, et tout amendement est plus susceptible de rapprocher d’autres ligues du football anglais, plutôt que d’avoir un impact énorme ici.

Carton rouge possible : défi Casemiro sur Akanji

Ce qui s’est passé: À la 12e minute, Casemiro et Manuel Akanji ont contesté le ballon. L’arbitre Tierney a donné un coup franc contre le défenseur de Manchester City – mais en fait, le VAR a lancé un examen pour un éventuel carton rouge contre Casemiro.

Décision VAR : Pas de carton rouge.

Casemiro rattrape Manuel Akanji au-dessus de la cheville. Martin Rickett/PA Images via Getty Images

Examen VAR : Une bizarrerie de protocole, car même si le VAR a identifié qu’il y a eu une faute de Casemiro – l’arbitre a donc donné le coup franc à la mauvaise équipe – il ne peut pas changer cette décision sur le terrain sans conseiller un carton rouge.

Donc, si le VAR pense qu’il y a eu un carton rouge, le jeu redémarre avec un coup franc pour City. Mais s’il ne pense pas que c’est un carton rouge, le jeu commence par le mauvais coup franc pour United.

Si un rouge avait été montré par Tierney, il n’aurait pas été renversé. Mais bien sûr, il a donné le coup franc dans l’autre sens, donc c’est sûrement une erreur claire et évidente ? Le VAR doit encore juger cela comme une faute de carton rouge définitive, plutôt que de simplement envoyer l’arbitre au moniteur pour avoir mal pris la décision de coup franc.

C’était certainement digne d’un carton jaune – encore une fois, le protocole VAR empêche une intervention pour un avertissement – ​​mais ne franchit pas le seuil d’une intervention VAR.

Nous avons vu de nombreux défis au cours de la saison où un joueur a attrapé un adversaire au-dessus du niveau de la cheville, mais s’il n’y a pas de force ou d’intensité, le VAR n’intervient pas – c’est le cas ici.

C’est pourquoi les fans sont si frustrés par VAR; s’il peut donner le handball Grealish, pourquoi pas le carton rouge Casemiro ? Cela se résume en grande partie aux directives complexes concernant le handball, qui ont tenté de couvrir toutes les situations spécifiques. Pour les fautes graves, il n’y a pas eu une telle refonte, alors peut-être que les arbitres prennent des décisions plus selon leur propre opinion, plutôt que de suivre l’application stricte d’une loi.

Pénalité possible : défi de Fred sur De Bruyne

Ce qui s’est passé: À la 39e minute, Kevin De Bruyne est tombé dans la surface sous un défi de Fred. L’international belge était catégorique sur le fait qu’il devrait recevoir un penalty, mais Tierney n’était pas intéressé. Le VAR a eu une longue vérification pour une éventuelle pénalité.

Décision VAR : Pas de pénalité.

Fred croise Kevin De Bruyne. ESPN

Examen VAR : La même chose peut être dite de cet incident qui, s’il avait les mêmes couches d’interprétation que le handball, serait sûrement une pénalité.

Fred semble marcher sur le ballon pour le protéger, quand il fait tomber De Bruyne. Est-ce une faute ou deux joueurs qui se rencontrent ?

C’est une décision où si une pénalité avait été donnée, la VAR ne se serait pas impliquée pour l’annuler. Mais en même temps, avec la barre haute de l’intervention dans le football anglais, il n’atteint pas encore le seuil d’une erreur claire et flagrante.

Il y a des similitudes avec un autre incident impliquant De Bruyne en avril, lorsque le milieu de terrain d’Arsenal Thomas Partey tentait de protéger le ballon devant le gardien Aaron Ramsdale. De Bruyne a donné un coup de pied à Partey et le coup franc a été donné à Arsenal malgré les demandes de pénalité.

Thomas Partey croise Kevin De Bruyne pour protéger le ballon. Bbc

Dans ce cas également, le VAR n’est pas intervenu pour modifier la décision sur le terrain – qui a été soutenue lors de l’examen d’après-match par le comité indépendant des incidents clés.

C’est une affirmation plus forte, cependant, car Fred a semblé attraper De Bruyne, plutôt que l’inverse.