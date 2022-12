Examen urgent de la sécurité du roi Charles ordonné au milieu des craintes de manifestations autour de Noël

Les patrons de la sécurité ROYALE craignent que le bain de foule du roi Charles le jour de Noël ne soit frappé par des manifestations – et ont ordonné un examen de la sécurité de Sa Majesté, affirme-t-on.

Charles se rendra à pied à l’église de Sandringham le jour de Noël avec des membres de la famille royale pour leur premier jour de Noël depuis la mort de la reine.

Le roi Charles III réagit après qu’un œuf ait été jeté dans sa direction alors qu’il arrivait pour une cérémonie au Micklegate Bar à York Crédit : PA

Un examen a maintenant été ordonné pour sa sécurité

Mais une série d’incidents récents au cours desquels des œufs ont été lancés sur Charles a suscité des inquiétudes en matière de sécurité.

C’est bien que les chefs de la protection prévoient de renforcer la sécurité le jour même pour arrêter de nouvelles manifestations.

Une source a déclaré au Mirror : “Il ne s’agit pas seulement d’individus avec des œufs, tout le monde est extrêmement conscient que cela pourrait être bien pire.”

“Un examen complet est en place pour s’assurer que les bonnes procédures d’évacuation sont en place.”

Ils affirment que le comité exécutif royal et VIP de la police, responsable de la sécurité, et les responsables du palais ont tenu des pourparlers d’urgence cette semaine pour planifier comment intervenir dans les cas futurs.

Cela survient après qu’un homme a été accusé d’agression après qu’un œuf aurait été jeté sur le roi lors d’une promenade royale au début du mois.

Le monarque saluait des foules dans le centre-ville de Luton lorsque l’incident s’est produit.

Cela s’est produit moins d’un mois après que Charles ait été bombardé de quatre œufs à York par un autre homme.

Et le jour de Noël dernier, un intrus a été arrêté après avoir tenté de prendre d’assaut le château de Windsor avec une arbalète.

Cette année, le roi et la reine consort se préparent à organiser l’un des plus grands rassemblements festifs royaux depuis des années.

Charles et Camilla ont invité un grand nombre de personnes surnommées “La famille loyale” à Sandringham

Camilla aura son fils Tom Parker Bowles, 47 ans, et sa fille Laura Lopes, 44 ans, à table pour un dîner royal de Noël pour la première fois.

Le prince Andrew en disgrâce, 62 ans, et son ex-femme et ancienne paria royale Sarah Ferguson, 63 ans, ont également reçu le feu vert pour le rassemblement de Norfolk.

Parmi les autres invités figureront le prince William et Kate, tous deux âgés de 40 ans, et leurs trois enfants, Edward et Sophie et leur famille, les princesses Beatrice, 34 ans, et Eugénie, 32 ans, ainsi que leurs maris et enfants.

La star de I’m a Celebrity Mike Tindall, 44 ans, est également attendu, ainsi que sa femme Zara, 41 ans, et leurs trois enfants.

Des assistants principaux ont déclaré que le plus grand nombre possible de membres de la famille se rendraient à l’église ensemble le jour de Noël en signe d’unité après une année difficile.

Mais le prince Harry, 38 ans, et Meghan, 41 ans, à gauche, seront à des milliers de kilomètres aux États-Unis après leurs nouvelles attaques contre William et Charles dans les docuseries Netflix de cette semaine.